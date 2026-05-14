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NEET पेपर लीक को लेकर NSUI का केंद्र सरकार पर हमला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

रांची: NEET पेपर लीक हो जाने को लेकर कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है. NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव ने कहा कि NEET परीक्षा में अनियमितताओं और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी की वजह से लगातार इस तरह की घटना घट रही है. जिसका खामियाजा देश के होनहार और प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को उठाना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की वजह से लाखों बच्चों का भविष्य पर खतरा उत्पन्न हो गया है.

विनय उरांव ने मोदी सरकार और देश के शिक्षामंत्री पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. देश में इस समय सबसे बड़ी चिंता छात्रों और युवाओं के भविष्य को लेकर है.

प्रेस वार्ता के दौरान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों को मानसिक तनाव में डाल दिया है. उन्होंने कहा कि इस परीक्षा से देशभर के 22 लाख से अधिक छात्र जुड़े हुए हैं और ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की अनियमितता बेहद गंभीर विषय है.

विनय उरांव ने कहा कि छात्र कड़ी मेहनत और लगन से परीक्षा की तैयारी करते हैं, कई छात्र वर्षों तक कोचिंग और पढ़ाई में अपना समय लगाते हैं, लेकिन परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होने से उनका भरोसा टूट रहा है. उन्होंने कहा, छात्र पढ़ाई करना चाहते हैं न कि सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना.