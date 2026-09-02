NPU की वित्तीय अनियमितताओं का मामला लोकभवन तक पंहुचा, NSUI के ज्ञापन पर वीसी को शो-कॉज का निर्देश
NSUI के प्रतिनिधिमंडल ने कुलाधिपति से मुलाकात कर नीलांबर-पीतांबर यूनिवर्सिटी में कथित वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के मामले में बात की. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 2, 2026 at 8:13 PM IST
रांची: नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय (NPU) में कथित वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं का मामला अब लोकभवन तक पहुंच गया है. NSUI के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर विश्वविद्यालय में विशेष अंकेक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं और विद्यार्थियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को रखा.
कुलपति को शो-कॉज करने का निर्देश
प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, कुलाधिपति (राज्यपाल) ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित दोषियों पर कार्रवाई और उनके प्रशासनिक अधिकार सीमित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कुलपति प्रो. (डॉ.) दिनेश कुमार सिंह को तत्काल शो-कॉज करने का निर्देश दिया गया. प्रतिनिधिमंडल के मुताबिक, Institute of Professional Studies (IPS) की स्थापना और संचालन की प्रक्रिया की भी जांच होगी.
इसके लिए आवश्यक स्वीकृति, नियुक्ति प्रक्रिया और संचालन से जुड़े अभिलेखों की जांच की जाएगी. प्रतिनिधिमंडल का दावा है कि कुलाधिपति की ओर से अनियमितता पाए जाने की स्थिति में IPS को रद्द करने की बात भी कही गई है.
जिम्मेदारी तय कर रकम वसूली जाए
NSUI ने चांसलर को सौंपे गए 11-सूत्रीय ज्ञापन में मांग की है कि स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में बताई गई वित्तीय और प्रक्रिया संबंधी अनियमितताओं की हर बिंदु पर जांच हो, जिम्मेदारी तय की जाए और वसूली योग्य रकम की वसूली की जाए. गवर्नर सचिवालय के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के 4 दिसंबर, 2025 के पत्र संख्या 3227 का हवाला देते हुए ज्ञापन में कहा गया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑडिट डायरेक्टरेट ने वाइस-चांसलर के कार्यकाल का स्पेशल ऑडिट किया था.
ज्ञापन में गंभीर मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने, मूल अभिलेख एवं वित्तीय दस्तावेज सुरक्षित रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर CBI, CID या किसी स्वतंत्र उच्चस्तरीय एजेंसी से जांच कराने की मांग भी की गई है. इसके अलावा प्रवेश, परीक्षा और परिणाम व्यवस्था में सुधार, शैक्षणिक कैलेंडर का पालन, शिक्षकों एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कमी दूर करने और गलत तरीके से किए गए भुगतानों की वसूली की मांग उठाई गई.
कुलपति पर 10 प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप
प्रतिनिधिमंडल ने सभी महाविद्यालयों में NCC और NSS की गतिविधियां संचालित करने की मांग भी रखी. वहीं IPS को लेकर निदेशक की नियुक्ति, पात्रता और चयन प्रक्रिया की जांच की मांग की गई. ज्ञापन में मार्च माह में उपलब्ध कराए गए करीब 5.92 करोड़ रुपये के महाविद्यालय अनुदान तथा कुलपति पर लगाए गए कथित 10 प्रतिशत कमीशन मांगने के आरोप की स्वतंत्र जांच की मांग भी शामिल है.
NSUI ने कहा कि उनका अभियान विश्वविद्यालय में वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही और विद्यार्थियों के हित सुनिश्चित होने तक जारी रहेगा. प्रतिनिधिमंडल में आपसू नेता राहुल कुमार दुबे, कमलेश कुमार पांडेय, राज नेहा चौबे, प्रिया प्रजापति, कांग्रेस जिला महासचिव अभिषेक तिवारी और NSUI प्रदेश अध्यक्ष अमरनाथ तिवारी मौजूद थे.
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