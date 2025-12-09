ETV Bharat / state

भिलाई के कल्याण कॉलेज में एनएसयूआई का हंगामा, प्रिंसिपल को जूतों की माला पहनाने की कोशिश



NSUI ने प्रिंसिपल डॉ विनय शर्मा का विरोध करना शुरु किया.इस दौरान सभी जबरदस्ती उनके चेंबर में घुस गए और प्रिंसिपल को जूतों की माला पहनाने की कोशिश की.NSUI कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल के टेबल में बैठकर वहां रखे कई दस्तावेजों को हवा में उड़ाया.जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया.

भिलाई : भिलाई सेक्टर 6 स्थित कल्याण कॉलेज में मंगलवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया.इस दौरान प्रिंसिपल को जूतों की माला पहनाने की भी कोशिश की गई. मामला चार महीने पहले का बताया जा रहा है. NSUI कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रिंसिपल ने सफाई कर्मियों से अभद्रता की और उनके साथ गाली गलौज करके कॉलेज से निकाल दिया. चार महीने बाद NSUI ने महिला सफाईकर्मियों के समर्थन में विरोध किया और कॉलेज के अंदर जबरन घुस गए.

एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का आरोप है कि काम से हटाई गई महिला सफाईकर्मियों ने कई बार अपनी शिकायतें कॉलेज प्रशासन को दीं, लेकिन लगातार उनकी अनदेखी की गई.

प्रिंसिपल ने कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और किसी भी स्तर पर सुनवाई नहीं हुई. इसी को लेकर NSUI कार्यकर्ता प्रिंसिपल से बात करने के लिए आए थे.लेकिन प्रिंसिपल ने हमारी बातों को भी सुनने से इनकार कर दिया- आकाश कनोजिया,सहसचिव एनएसयूआई छत्तीसगढ़



हंगामे की सूचना मिलते ही भिलाई नगर पुलिस मौके पर पहुंची और हस्तक्षेप करते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को प्रिंसिपल के चेंबर से बाहर निकाला. हालांकि बाहर आने के बाद भी कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए और प्रिंसिपल के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे. कॉलेज परिसर में स्थिति तनावपूर्ण देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.







प्रिंसिपल ने सभी आरोपों को किया खारिज



प्रिंसिपल डॉ. विनय शर्मा ने सभी आरोपों को खारिज किया है. उनका कहना है कि सफाई कर्मचारियों से किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार उन्होंने नहीं किया है.



एनएसयूआई का व्यवहार अनुचित है. उन्होंने चेंबर में रखे महत्वपूर्ण एग्जाम फॉर्म को फेंक दिया, जो गलत है - डॉ विनय शर्मा, प्रिंसिपल कल्याण कॉलेज

आपको बता दें कि एनएसयूआई का आरोप है कि प्रिंसिपल के कारण काम से महिला सफाई कर्मियों को बाहर निकाला गया है.उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है.जबकि दूसरी ओर प्रिंसिपल ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया है.इस पूरे मामले में मैनेजमेंट से बात करके आगे की कार्रवाई की बात की जा रही है.







