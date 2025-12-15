ETV Bharat / state

पुलिस भर्ती में कथित फर्जीवाड़े के खिलाफ NSUI और स्थानीय युवाओं का पैदल मार्च, नारायणपुर से कोंडागांव तक 50 किमी की पदयात्रा

पुलिस भर्ती 2023–24 को लेकर नारायणपुर जिले में सवाल उठ रहे हैं. साथ ही ये विरोध अब व्यापक आंदोलन का रूप ले रहा है.

police recruitment irregularities
पुलिस भर्ती में कथित फर्जीवाड़े के खिलाफ NSUI और स्थानीय युवाओं का पैदल मार्च (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 15, 2025 at 3:25 PM IST

नारायणपुर: जिले में पुलिस भर्ती परीक्षा 2023–24 को लेकर उठे कथित फर्जीवाड़े के आरोपों के बीच युवाओं का आक्रोश सड़कों पर दिखा. NSUI कार्यकर्ताओं के साथ कई स्थानीय युवाओं ने नारायणपुर से कोंडागांव तक करीब 50 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की. हाई स्कूल ग्राउंड नारायणपुर से कोंडागांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक निकाले गए इस पैदल मार्च में युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया.

पुलिस भर्ती फिर से कराने की मांग, नारायणपुर से कोंडागांव तक 50 किमी की पदयात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक ही एप्लीकेशन नंबर पर संदेह: पैदल मार्च में शामिल युवाओं और NSUI नेताओं का आरोप है कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है. अभ्यर्थियों ने कई उम्मीदवारों के एक ही एप्लीकेशन नंबर होने पर संदेह जताया है, जिससे भर्ती की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं. विरोध का सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि नारायणपुर जिले के लिए आरक्षित 400 से अधिक पदों में से केवल 10 से 15 स्थानीय अभ्यर्थियों का ही चयन किया गया है, जबकि शेष पदों पर दूसरे जिलों के अभ्यर्थियों को अधिक संख्या में चयनित किया गया.

स्थानीय युवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर पहले ही सीमित हैं और जब पुलिस भर्ती के माध्यम से नौकरी का अवसर मिला, तो उसमें भी स्थानीय युवाओं के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है. सरकार स्थानीय युवाओं का हक अन्य जिलों के अभ्यर्थियों को दे रही है, जो अन्याय है- प्रदर्शनकारी

कांग्रेस स्थानीय भर्ती की पक्षधर रही है, जिसके चलते बस्तर फाइटर और शिक्षक भर्ती में स्थानीय आदिवासी युवाओं को प्राथमिकता दी गई थी. वहीं वर्तमान भाजपा सरकार स्थानीय भर्ती के विरोध में खड़ी दिखाई दे रही है और बाहरी जिलों के लोगों को स्थानीय युवाओं का हक दे रही है.- विजय सलाम, NSUI जिला अध्यक्ष

क्या है मांग: स्थानीय युवाओं की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच हो, कथित फर्जीवाड़े पर कार्रवाई की जाए और इस भर्ती को रद्द कर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देते हुए भर्ती प्रक्रिया फिर से आयोजित की जाए.

पुलिस से हल्की धक्का-मुक्की भी हुई: पैदल मार्च के दौरान नारायणपुर शहर से बाहर गढ़बेंगाल के पास पुलिस ने युवाओं को समझाइश देकर और हल्के बल प्रयोग के माध्यम से रोकने का प्रयास किया. इस दौरान पुलिस और युवाओं के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी देखने को मिली, लेकिन युवाओं के जोश और संख्या के आगे पुलिस प्रशासन की कोशिशें नाकाम रहीं.

आंदोलन की चेतावनी: बताया जा रहा है कि इस विरोध मार्च में रास्ते के और भी ग्रामीण क्षेत्रों से युवा शामिल होंगे. सभी प्रदर्शनकारी कोंडागांव पहुंचकर वहां के पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी मांगों से प्रशासन को अवगत कराएंगे. उनका कहना है कि प्रशासन ने समय रहते समाधान नहीं निकाला, तो यह आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज होगा.

