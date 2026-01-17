ETV Bharat / state

कवर्धा में NSUI ने शव यात्रा निकालकर अपराध जैसे कई मुद्दों पर जताया विरोध, कहा- स्कूल बंद हो रहे, शराब दुकान खुल रहीं

कवर्धा में कांग्रेस ने अपराध, धान शॉर्टेज, शराब दुकान खोलने समेत कई मुद्दों पर जताया विरोध, बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ पुतला दहन किया.

NSUI Unique Protest
कवर्धा में NSUI ने शव यात्रा निकालकर अपराध जैसे कई मु्द्दों जताया विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 17, 2026 at 4:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: जिले में भाजपा सरकार की नीतियों और जिले सहित प्रदेश में बढ़ते अपराध के विरोध में शनिवार को NSUI और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया. विरोध दर्ज कराने के लिए कांग्रेस कार्यालय से भाजपा सरकार की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई. यह शव यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जय स्तंभ चौक पहुंची, जहां भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया.

कवर्धा में NSUI ने शव यात्रा निकाली, बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस से हल्की झूमाझटकी

शव यात्रा और पुतला दहन के दौरान एनएसयूआई व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कार्यकर्ताओं के जोशीले प्रदर्शन के चलते जय स्तंभ चौक पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ. पुतला दहन के समय हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए, जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झूमाझटकी की स्थिति बन गई. पुलिसकर्मियों ने जलते पुतले को बुझाने का प्रयास किया, जिससे मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई. हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया और प्रदर्शन खत्म हुआ.

Shav yatra Protest
कवर्धा में कांग्रेस ने अपराध, धान शॉर्टेज, शराब दुकान खोलने समेत कई मुद्दों पर जताया विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आम जनता असुरक्षित

NSUI नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में जिले समेत पूरे प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. हत्या, बलात्कार, लूट, चोरी और मारपीट जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार अपराध नियंत्रण में पूरी तरह विफल साबित हो रही है. कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है, जिससे आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है.

अपराध पर लगाम नहीं है, मूर्तियां खंडित हो रहीं हैं कोई लगमा नहीं है. स्कूल बंद हो रहे और दारू भट्टी खुल रही हैं- आदित्य नारंग, प्रदेश महासचिव

कानून व्यवस्था को देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है. बीजेपी के नौकरी जैसे कई दावे जमीन पर नहीं दिख रहे. पूरे मंत्रिमंडल को भंग कर बीजेपी सरकार को यहीं खत्म किया जाए- सितेश चंद्रवंशी, जिलाध्यक्ष NSUI

धान शॉर्टेज का भी मुद्दा

प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में कवर्धा जिले में सामने आए लगभग 7 करोड़ रुपये के धान को चूहे खाने के मामले का भी जिक्र करते हुए इसे सरकारी लापरवाही और भ्रष्ट व्यवस्था का उदाहरण बताया. कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस घटना ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सरकार के खोखले दावे

एनएसयूआई ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने युवाओं को हजारों सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन आज प्रदेश का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है. विकास के नाम पर सरकार केवल खोखले दावे कर रही है. अंत में एनएसयूआई ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

जिला अध्यक्ष का ताज कांटों भरा, अध्यक्ष और ब्लाक अध्यक्षों के शपथ ग्रहण समारोह में बोले चरणदास महंत
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम, दीपक बैज ने मोदी सरकार को घेरा
अब बेमेतरा में 17 करोड़ का धान गायब, भौतिक सत्यापन में 53 हजार क्विंटल कम मिला धान, कवर्धा-महामसुंद के बाद एक और मामला

TAGGED:

SHAV YATRA
CONGRESS PROTEST
NSUI ने शव यात्रा निकाली
कवर्धा में प्रदर्शन
NSUI UNIQUE PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.