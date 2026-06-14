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लखनऊ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन; पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका, तीखी नोकझोंक

लखनऊ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन ( Photo credit: ETV Bharat )