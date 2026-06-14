लखनऊ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन; पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका, तीखी नोकझोंक
राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ हमेशा खड़ी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 6:42 PM IST
लखनऊ : राजधानी में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच रविवार को जोरदार झड़प हो गई. NSUI कार्यकर्ता पेपर लीक मुद्दे पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से जन भवन का घेराव करने जा रहे थे. पुलिस ने उन्हें चार लेयर बैरिकेडिंग कर कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही रोक लिया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर प्रदर्शन किया. पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया.
एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ताओं ने रविवार को कांग्रेस मुख्यालय से लेकर जन भवन तक पैदल मार्च का प्लान बनाया. कांग्रेस मुख्यालय से काफी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जन भवन की तरफ निकले, लेकिन थोड़ी दूरी पर बड़ी संख्या में तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया.
इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस में तीखी नोकझोंक हुई. चार लेयर बैरिकेडिंग होने के चलते कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ पाए. तमाम कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर प्रदर्शन कर विरोध भी जताया. पुलिस ने तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर विरोध प्रदर्शन समाप्त कराया.
राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने आरोप लगाया कि सरकार कोई भी परीक्षा नहीं करा पा रही है. सीधे तौर पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. नीट पेपर लीक होने के चलते 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं. सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं. उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था. उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ हमेशा खड़ी है. किसी भी कीमत पर छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा.
एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अनस रहमान का कहना है कि सरकार विरोध प्रदर्शन तक नहीं करने दे रही है, जिससे छात्रों की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाई जा सके. यह बिल्कुल भी सही नहीं है. छात्रों के साथ जिस तरह का खिलवाड़ राज्य और केंद्र सरकार कर रही है, उसका खामियाजा भविष्य में इन्हें भी भुगतना ही पड़ेगा.
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