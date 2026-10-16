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कानपुर NSI की पहल: देश के 7 राज्यों में होगी शुगरबीट की खेती, एथेनॉल उत्पादन और किसानों की आय में होगा इजाफा

कानपुर NSI की नई पहल को केंद्र की मंजूरी: देश के 7 राज्यों में होगी शुगरबीट यानी सफेद चुकंदर की खेती ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर स्थित राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (NSI) के विशेषज्ञों ने पहली बार देश के सात अलग-अलग राज्यों में शुगरबीट यानी चीनी वाले चुकंदर की खेती का एक विशेष प्लान तैयार किया है. खास बात यह है कि एनएसआई के इस महत्वपूर्ण प्लान को केंद्र सरकार ने भी अपनी हरी झंडी दे दी है. बहुत जल्द अब संस्थान के विशेषज्ञों की सीधी देखरेख में उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हरियाणा समेत अन्य राज्यों के किसान इस फसल को अपने खेतों में उगाएंगे.

ये वे किसान हैं जो लंबे समय से पारंपरिक रूप से गन्ने की खेती करते आ रहे थे और अब उन्हें पहली बार एक बेहतरीन वैकल्पिक फसल का विकल्प मिल रहा है.

जानकारी देतीं एनएसआई की निदेशक प्रो. सीमा परोहा. (Video Credit: ETV Bharat) एथेनॉल उत्पादन को मिलेगी नई दिशा और मजबूती: इस पूरे नवाचार को लेकर एनएसआई की निदेशक प्रो. सीमा परोहा ने बताया कि मौजूदा समय में देश को बड़े पैमाने पर एथेनॉल की जरूरत है. संस्थान की योजना के तहत इस शुगरबीट की फसल से एथेनॉल तैयार करने की पूरी तैयारी की गई है. किसानों से जो पहली फसल प्राप्त होगी, उसकी सही समय पर हार्वेस्टिंग कराकर सीधे फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाएगा. इसके बाद चीनी मिलों और डिस्टिलरी में इससे एथेनॉल बनाने के लिए विशेष मिश्रण तैयार किया जाएगा, जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार से मिल चुकी है.