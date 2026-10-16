कानपुर NSI की पहल: देश के 7 राज्यों में होगी शुगरबीट की खेती, एथेनॉल उत्पादन और किसानों की आय में होगा इजाफा
कानपुर के राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के विशेषज्ञों ने देश के 7 राज्यों में शुगरबीट की खेती का प्लान तैयार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 8:24 PM IST
कानपुर: कानपुर स्थित राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (NSI) के विशेषज्ञों ने पहली बार देश के सात अलग-अलग राज्यों में शुगरबीट यानी चीनी वाले चुकंदर की खेती का एक विशेष प्लान तैयार किया है. खास बात यह है कि एनएसआई के इस महत्वपूर्ण प्लान को केंद्र सरकार ने भी अपनी हरी झंडी दे दी है. बहुत जल्द अब संस्थान के विशेषज्ञों की सीधी देखरेख में उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हरियाणा समेत अन्य राज्यों के किसान इस फसल को अपने खेतों में उगाएंगे.
ये वे किसान हैं जो लंबे समय से पारंपरिक रूप से गन्ने की खेती करते आ रहे थे और अब उन्हें पहली बार एक बेहतरीन वैकल्पिक फसल का विकल्प मिल रहा है.
एथेनॉल उत्पादन को मिलेगी नई दिशा और मजबूती: इस पूरे नवाचार को लेकर एनएसआई की निदेशक प्रो. सीमा परोहा ने बताया कि मौजूदा समय में देश को बड़े पैमाने पर एथेनॉल की जरूरत है. संस्थान की योजना के तहत इस शुगरबीट की फसल से एथेनॉल तैयार करने की पूरी तैयारी की गई है. किसानों से जो पहली फसल प्राप्त होगी, उसकी सही समय पर हार्वेस्टिंग कराकर सीधे फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाएगा. इसके बाद चीनी मिलों और डिस्टिलरी में इससे एथेनॉल बनाने के लिए विशेष मिश्रण तैयार किया जाएगा, जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार से मिल चुकी है.
स्वीट सोरघम के सफल ट्रायल से बढ़ीं नई उम्मीदें: नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट की निदेशक प्रो. सीमा परोहा ने आगे बताया कि संस्थान ने करीब एक साल पहले देश के कई राज्यों में खरीफ सीजन के दौरान 'स्वीट सोरघम' यानी मीठे ज्वार की खेती कराई थी. संस्थान का वह प्रयोग पूरी तरह से सफल रहा था, जिसके बाद अब रबी के सीजन में भी कई राज्यों में स्वीट सोरघम की खेती लगातार जारी रखी जाएगी. उन्होंने कहा कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य गन्ने की खेती करने वाले किसानों की आय में इजाफा करना है. लगातार नई और विविधतापूर्ण फसलों की खेती करने से किसानों की आजीविका में सुधार होगा, साथ ही मीठे ज्वार का कुछ हिस्सा वे अपने पशुओं के लिए पौष्टिक चारे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकेंगे.
क्या है शुगरबीट और इसकी खास विशेषताएं: एनएसआई के विशेषज्ञों के अनुसार शुगरबीट को हिंदी भाषा में चीनी वाला चुकंदर कहा जाता है और यह सामान्य तौर पर लाल चुकंदर की ही एक विशेष प्रजाति है. पूरी दुनिया में गन्ने के बाद यह फसल चीनी उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत मानी जाती है. खास बात यह है कि इसका रंग लाल न होकर पूरी तरह से सफेद होता है. इसकी जड़ों में करीब 16 से 20 प्रतिशत तक प्राकृतिक सुक्रोज पाई जाती है, जो एथेनॉल और शर्करा निर्माण के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होती है.
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