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NSI का 91वां स्थापना दिवस, फिजी तक डंका, छात्र सम्मानित

नेशनल शर्करा संस्थान (NSI) का 91वां स्थापना दिवस. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: नेशनल शर्करा संस्थान (NSI) ने अपने 91वें स्थापना दिवस के मौके पर वैश्विक मंच पर एक बड़ी उपलब्धि साझा की है. NSI के विशेषज्ञों ने फिजी शुगर कार्पोरेशन के सदस्यों संग मिलकर कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है. जिसमें संस्थान के वैज्ञानिक फिजी में चीनी बनाने के गुर सीखा रहे हैं, साथ ही शुगर इंडस्ट्री को कैसे स्थापित कर सकते हैं, इसकी जानकारी वहां के विशेषज्ञों संग साझा कर रहे हैं.

Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat) ठीक उसी तरह केन्या में एनएसआई के वैज्ञानिकों ने पहली बार शुगर टेक्नोलॉजी लैब स्थापित कर दिया है, जिसमें लैब एनालिसिस का काम भी शुरू हो चुका है. गुरुवार को पत्रकारों से ये जानकारी नेशनल शर्करा संस्थान (एनएसआई) की निदेशक डा. सीमा परोहा ने साझा की.

उन्होंने कहा, कई राज्यों में हमने पहली बार स्वीट सोरघम (मीठी ज्वार) की खेती खरीफ के सीजन में कराई थी. जिसमें हमें सफलता मिली. अब हम रवी के सीजन में भी खेती कराएंगे, जिससे किसानों की आय बढ़ सकेगी. कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ऑनलाइन जुड़कर छात्रों को जहां उनकी सफलता के लिए बधाई दी. वहीं, गन्ने के क्षेत्र में अच्छी खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित भी किया. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ऑनलाइन जुड़कर छात्रों को दी बधाई (Photo Credit; ETV Bharat) आनंदीबेन पटेल ने संस्थान की निदेशक डा. सीमा परोहा से कहा कि जल्द ही वह संस्थान का निरीक्षण करने आएंगी. वहीं, भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि कानपुर में NSI देश का इकलौता संस्थान है. अगर केंद्र सरकार से संस्थान को किसी तरह की मदद चाहिए होगी, तो वह कराएंगे. कार्यक्रम के दौरान संस्थान के पूर्व छात्रों और अच्छा काम करने वाले किसानों को शर्करा श्री सम्मान से सम्मानित किया गया.