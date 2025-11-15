बनारस में हेलीकॉप्टर से क्रूज पर उतरे NSG कमांडो, किया ब्लास्ट; दिल्ली ब्लास्ट के बाद अयोध्या-वाराणसी में खास अलर्ट
NSG, सेना और पुलिस के साथ एनडीआरएफ ने संयुक्त मॉक ड्रिल की. इसमें पहले ब्लास्ट किया गया. उसके बाद NSG जवानों ने मोर्चा संभाला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2025 at 10:21 AM IST
वाराणसी: दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे देश में प्रशासन अलर्ट मोड पर है. बनारस में भी अलर्ट की तस्वीरें सामने आ रही हैं. रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक और शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है. इसी बीच बनारस में एनएसजी कमांडो ने भी मोर्चा संभाल लिया है. बाकायदा गंगा में मॉक ड्रिल कर रहे हैं. जब से खुलासे में यह बात सामने आई कि आतंकियों के निशाने पर अयोध्या और बनारस थे, इसके बाद से सुरक्षा एजेंसिया सक्रिय हो गई हैं.
इसी क्रम में NSG, सेना और पुलिस के साथ एनडीआरएफ ने संयुक्त मॉक ड्रिल की. इसमें पहले ब्लास्ट किया गया. उसके बाद हेलीकॉप्टर से NSG जवानों ने 5 सितारा क्रूज पर उतर कर मोर्चा संभाला. यह रिहर्सल आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए किया गया. ताकि पर्यटकों को सुरक्षित किया जाए.
जिला प्रशासन के अनुसार शुक्रवार को संत रविदास घाट के पास एक यात्री क्रूज पर संभावित आतंकी हमले एवं हाईजैकिंग पर आधारित मॉक ड्रिल ‘गांडीव VII' का रिहर्सल किया गया. इस मॉक ड्रिल में एनएसजी, एनडीआरएफ, जल पुलिस एवं नागरिक पुलिस सहित अन्य एजेंसियों के साथ अन्य सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे.
इसी क्रम में बीते दिनों भी वाराणसी में NSG कमांडो ने रविदास घाट पर मॉक ड्रिल की थी. सुरक्षा के बाबत संयुक्त टीम के तहत फिर से मॉक ड्रिल की गई. वाराणसी में बीते 2 दिन तक NIA की टीम भी मौजूद थी. उसके साथ अन्य सुरक्षा एजेंसी भी एक्टिव थीं.
वर्तमान समय में बनारस के महत्वपूर्ण घाट अस्सी, दशाश्वमेध, नमो राजघाट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. जल पुलिस, एनडीआरएफ की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है. नाइट पेट्रोलिंग भी हो रही है और सुरक्षा के मद्देनजर विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है. इस क्रम में नावों की तलाशी संदिग्धों की मॉनिटरिंग के साथ ही ड्रोन उड़ने पर विशेष पाबंदी रखी गई है.
