बनारस में हेलीकॉप्टर से क्रूज पर उतरे NSG कमांडो, किया ब्लास्ट; दिल्ली ब्लास्ट के बाद अयोध्या-वाराणसी में खास अलर्ट

बनारस में 5 सितारा क्रूज के अंदर मोर्चा संभाले NSG कमांडो. ( Photo Credit; UP Police )

वाराणसी: दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे देश में प्रशासन अलर्ट मोड पर है. बनारस में भी अलर्ट की तस्वीरें सामने आ रही हैं. रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक और शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है. इसी बीच बनारस में एनएसजी कमांडो ने भी मोर्चा संभाल लिया है. बाकायदा गंगा में मॉक ड्रिल कर रहे हैं. जब से खुलासे में यह बात सामने आई कि आतंकियों के निशाने पर अयोध्या और बनारस थे, इसके बाद से सुरक्षा एजेंसिया सक्रिय हो गई हैं. इसी क्रम में NSG, सेना और पुलिस के साथ एनडीआरएफ ने संयुक्त मॉक ड्रिल की. इसमें पहले ब्लास्ट किया गया. उसके बाद हेलीकॉप्टर से NSG जवानों ने 5 सितारा क्रूज पर उतर कर मोर्चा संभाला. यह रिहर्सल आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए किया गया. ताकि पर्यटकों को सुरक्षित किया जाए. बनारस में NSG कमांडो की मॉक ड्रिल. (Video Credit; UP Police)