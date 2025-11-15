Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

बनारस में हेलीकॉप्टर से क्रूज पर उतरे NSG कमांडो, किया ब्लास्ट; दिल्ली ब्लास्ट के बाद अयोध्या-वाराणसी में खास अलर्ट

NSG, सेना और पुलिस के साथ एनडीआरएफ ने संयुक्त मॉक ड्रिल की. इसमें पहले ब्लास्ट किया गया. उसके बाद NSG जवानों ने मोर्चा संभाला.

Etv Bharat
बनारस में 5 सितारा क्रूज के अंदर मोर्चा संभाले NSG कमांडो. (Photo Credit; UP Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 10:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे देश में प्रशासन अलर्ट मोड पर है. बनारस में भी अलर्ट की तस्वीरें सामने आ रही हैं. रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक और शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है. इसी बीच बनारस में एनएसजी कमांडो ने भी मोर्चा संभाल लिया है. बाकायदा गंगा में मॉक ड्रिल कर रहे हैं. जब से खुलासे में यह बात सामने आई कि आतंकियों के निशाने पर अयोध्या और बनारस थे, इसके बाद से सुरक्षा एजेंसिया सक्रिय हो गई हैं.

इसी क्रम में NSG, सेना और पुलिस के साथ एनडीआरएफ ने संयुक्त मॉक ड्रिल की. इसमें पहले ब्लास्ट किया गया. उसके बाद हेलीकॉप्टर से NSG जवानों ने 5 सितारा क्रूज पर उतर कर मोर्चा संभाला. यह रिहर्सल आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए किया गया. ताकि पर्यटकों को सुरक्षित किया जाए.

बनारस में NSG कमांडो की मॉक ड्रिल. (Video Credit; UP Police)

जिला प्रशासन के अनुसार शुक्रवार को संत रविदास घाट के पास एक यात्री क्रूज पर संभावित आतंकी हमले एवं हाईजैकिंग पर आधारित मॉक ड्रिल ‘गांडीव VII' का रिहर्सल किया गया. इस मॉक ड्रिल में एनएसजी, एनडीआरएफ, जल पुलिस एवं नागरिक पुलिस सहित अन्य एजेंसियों के साथ अन्य सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे.

गंगा में 5 सितारा क्रूज पर जाते NSG कमांडो.
गंगा में 5 सितारा क्रूज पर जाते NSG कमांडो. (Photo Credit; UP Police)

इसी क्रम में बीते दिनों भी वाराणसी में NSG कमांडो ने रविदास घाट पर मॉक ड्रिल की थी. सुरक्षा के बाबत संयुक्त टीम के तहत फिर से मॉक ड्रिल की गई. वाराणसी में बीते 2 दिन तक NIA की टीम भी मौजूद थी. उसके साथ अन्य सुरक्षा एजेंसी भी एक्टिव थीं.

गंगा में 5 सितारा क्रूज पर हेलीकॉप्टर से उतरे NSG कमांडो.
गंगा में 5 सितारा क्रूज पर हेलीकॉप्टर से उतरे NSG कमांडो. (Photo Credit; UP Police)

वर्तमान समय में बनारस के महत्वपूर्ण घाट अस्सी, दशाश्वमेध, नमो राजघाट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. जल पुलिस, एनडीआरएफ की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है. नाइट पेट्रोलिंग भी हो रही है और सुरक्षा के मद्देनजर विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है. इस क्रम में नावों की तलाशी संदिग्धों की मॉनिटरिंग के साथ ही ड्रोन उड़ने पर विशेष पाबंदी रखी गई है.

ये भी पढ़ेंः हापुड़ में जोरदार ब्लास्ट; मकान की दीवार गिरी, दो लोग घायल, एक की हालत गंभीर

TAGGED:

VARANASI NEWS
DELHI BLAST CASE
ALERT IN AYODHYA
ALERT IN BANARAS
NSG COMMANDOS MOCK DRILL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

यूपी में 40 गांवों के 4112 लोगों पर क्यों दर्ज हुए चुन-चुनकर मुकदमे, जानिए थारू समुदाय का क्या है गुनाह?

जब बारिश बिगाड़े राह, तपस्या दिखाए नई राह; यूपी की 11वीं की छात्रा की ये छोटी सी तकनीक, बड़े हादसों का करेगी अंत

यूपी में योगी सरकार ला रही एग्रीगेटर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी इतनी छूट, जानिए नियम-शर्ते

यूपी का सबसे महंगा मुर्गा कड़कनाथ, कीमत दोगुनी-खूबियां 4 गुनी; डिमांड आसमानी...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.