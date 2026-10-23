महाकाल मंदिर में अचानक घुसे NSG कमांडो, देर रात हथियारों से लैस होकर पहुंचे
महाकाल मंदिर की सुरक्षा का NSG टेस्ट, आतंकी खतरे और आपात स्थितियों से निपटने के लिए हुई मॉकड्रिल, राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 11:20 AM IST
उज्जैन : महाकालेश्वर मंदिर में गुरुवार रात श्रद्धालु तब हैरत में पड़ गए, जब अचानक हथियारों से लैस NSG कमांडो वहां पहुंच गए. कमांडोज को पोजीशन लेते देख कई लोगों की सांसें थम गईं, तभी बताया गया कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) की मुंबई टीम द्वारा यहां मॉकड्रिल किया जा रहा है. इस मॉकड्रिल में NSG के लगभग 150 जवानों ने हिस्सा लिया.
इस वजह से हुई एनएसजी की मॉकड्रिल
मंदिर परिसर और श्री महाकाल लोक में हुई इस सुरक्षा कवायद को बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान संभावित आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. एएसपी आलोक शर्मा ने बताया, '' मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा बलों की तत्परता, त्वरित प्रतिक्रिया, क्षमता, अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय और आपातकालीन सुरक्षा प्रोटोकॉल का अभ्यास और आंकलन किया गया. इस दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अधिकारी कर्मचारी उज्जैन पुलिस और जिला प्रशासन के जिम्मेवारो की मौजूदगी रही.''
सिंहस्थ 2028 से पहले सुरक्षा व्यवस्थाओं पर जोर
एएसपी आलोक शर्मा ने आगे बताया, '' उज्जैन में साल 2028 में आने वाले सिंहस्थ महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती होगी. इस दौरान देशभर से करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिसमें क्राउड मैनेजमेंट, सेंसिटिव क्षेत्र में मॉनिटरिंग, आपातकालीन निकासी और अलग-अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल महत्वपूर्ण होगा. श्री महाकालेश्वर मंदिर में NSG की मॉकड्रिल को ऐसी तैयारी को परखने की दिशा में एक अहम कदम माना गया है.''
श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
श्री महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया, '' महाकाल मंदिर की सुरक्षा केवल मंदिर परिसर तक सीमित नहीं है. दर्शन व्यवस्था, एंट्री एग्जिट, आसपास के प्रमुख क्षेत्रों का ट्रैफिक मैनेजमेंट जो कि बड़े पर्वों, त्योहार जिसमें सावन, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, सिंहस्थ व अन्य शामिल हैं, ऐसे वक्त में श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही व सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी जिम्मेदारी है.''
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आतंकी खतरे से लेकर आपात स्थिति तक, क्विक रिस्पॉन्स पर जोर
श्री महाकालेश्वर मंदिर देश के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है. यहां हर रोज डेढ़ लाख से अधिक की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं. ऐसे में किसी भी संभावित आतंकी खतरे, संदिग्ध गतिविधि या कोई भी गंभीर आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्कता और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता होती है. यही वजह है कि पुलिस के साथ-साथ देश की बड़ी सुरक्षा एजेंसियां भी यहां मॉकड्रिल कर रही हैं.