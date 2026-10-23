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महाकाल मंदिर में अचानक घुसे NSG कमांडो, देर रात हथियारों से लैस होकर पहुंचे

महाकाल मंदिर में NSG कमांडोज की मॉकड्रिल ( Etv Bharat )

उज्जैन : महाकालेश्वर मंदिर में गुरुवार रात श्रद्धालु तब हैरत में पड़ गए, जब अचानक हथियारों से लैस NSG कमांडो वहां पहुंच गए. कमांडोज को पोजीशन लेते देख कई लोगों की सांसें थम गईं, तभी बताया गया कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) की मुंबई टीम द्वारा यहां मॉकड्रिल किया जा रहा है. इस मॉकड्रिल में NSG के लगभग 150 जवानों ने हिस्सा लिया.

महाकाल मंदिर की सुरक्षा का NSG टेस्ट, देखें वीडियो (Etv Bharat) इस वजह से हुई एनएसजी की मॉकड्रिल मंदिर परिसर और श्री महाकाल लोक में हुई इस सुरक्षा कवायद को बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान संभावित आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. एएसपी आलोक शर्मा ने बताया, '' मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा बलों की तत्परता, त्वरित प्रतिक्रिया, क्षमता, अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय और आपातकालीन सुरक्षा प्रोटोकॉल का अभ्यास और आंकलन किया गया. इस दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अधिकारी कर्मचारी उज्जैन पुलिस और जिला प्रशासन के जिम्मेवारो की मौजूदगी रही.''