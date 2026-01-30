ETV Bharat / state

NSD भारत रंग महोत्सव 2026: भारंगम में रंगदूत बनना किसी सपने जैसा- मीता वशिष्ठ

इन दिनों भारंगम में बड़े व छोटे पर पर्दे की हस्तियां महोत्सव में चार चांद लगा रही हैं. इसी कड़ी में मीता वशिष्ठ भारंगम पहुंची..

मीता वशिष्ठ पहुंची भारंगम
मीता वशिष्ठ पहुंची भारंगम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 30, 2026 at 9:06 PM IST

नई दिल्ली: नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) की तरफ से आयोजित किया जा रहा 25वां 'भारत रंग महोत्सव' (भारंगम) की चर्चा इन दिनों हर जुबान पर है. हर बार भारंगम में एक रंगदूत का चयन किया जाता है. इस बार यह दायित्व मशहूर अभिनेत्री मीता वशिष्ठ निभा रही हैं, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की पूर्व छात्रा भी हैं. पिछले वर्ष यह जिम्मेदारी कलाकार राजपाल यादव ने निभाई थी.

मीता वशिष्ठ ने 1987 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से शिक्षा प्राप्त की थी. उन्होंने बताया कि जब मैं इस संस्थान की छात्रा थीं तो शिक्षक राम गोपाल बजाज ने भारंगम की शुरुआत की थी. तब मैं उनसे कहा करती थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए, जिससे देश-दुनिया में एनएसडी को पहचान मिले. बाद में उन्होंने मुझे रंग महोत्सव को शुरू करने की जानकारी दी थी. आज मुझे गर्व है कि 'भारंगम' जैसे कार्यक्रम में बतौर रंगदूत बनकर आई हूं, जो कि मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं.

मीता वशिष्ठ से खास बातचीत (ETV Bharat)

यह बहुत अच्छी पहल: वहीं संस्थान की तरफ से रेडियो की शुरुआत किए जाने पर मीता वशिष्ठ ने कहा, इस रेडियो को रंगाकाश नाम दिया गया है चितरंजन जी ने. हमारी सुनने की क्षमता सबसे अधिक शक्तिशाली होती है और बातचीत का बिना किसी विजुअल के कानों में आना ऐसा है, जैसे कोई मंत्रजाप होना. सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत खूबसूरती से जितने नाटक लिखे गए हैं उनका कानों में पड़ना बहुत ही अच्छी पहल है. इसकी संभावनाओं की फिलहाल कल्पना भी नहीं की जा सकती. उन्होंने नाट्यमंच और निर्देशक के तौर पर देश के साथ यूके (लंदन, बर्मिंघम, लीसेस्टर) और दमिश्क में थिएटर कार्यशालाओं का भी संचालन किया है. मीता आगे बताती हैं कि इस बार भारंगम में 33 महिला निर्देशकों को शामिल किया है. अच्छी बात यह कि महिला यौनकर्मियों को भी इस बार भारंगम का हिस्सा बनाया गया है. यह दर्शाता है नारीशक्ति ही देश और दुनिया का संचालन कर रही हैं.

मीता वशिष्ठ ने भारंगम में लिया हिस्सा
मीता वशिष्ठ ने भारंगम में लिया हिस्सा (ETV Bharat)

किए कई बेहतरीन किरदार: बता दें कि, मीता ने विज्ञान-फाई टेलीविजन श्रृंखला स्पेस सिटी सिग्मा (1989-1991), पचपन खंभे लाल दीवारें, स्वाभिमान, कुछ खट्टी कुछ मीठी में देवयानी, एलन से लेकर 'कहानी घर घर की' में तृष्णा और 'काला टीका' में जेठी मां से लेकर विभिन्न फिल्मों में भी बेहतरीन किरदार निभाए हैं. वह ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी काम कर चुकी हैं.

