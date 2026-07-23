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रासुका आदेश का CJP प्रदर्शनों से लेना-देना नहीं, दिल्ली पुलिस ने बताया रूटीन प्रक्रिया

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शनों के बीच यह दावा किया जाने लगा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सीजेपी प्रदर्शनों पर कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA/रासुका) के तहत विशेष शक्तियां दी गई हैं. हालांकि, प्रशासन ने इन दावों को भ्रामक बताते हुए स्‍पष्‍ट किया कि यह आदेश किसी हालिया प्रदर्शन या कानून-व्यवस्था की स्थिति से जुड़ा नहीं है. यह रासुका के तहत हर तीन महीने में जारी होने वाला नियमित प्रशासनिक नवीनीकरण है, जिसका सीजेपी के मौजूदा प्रदर्शनों से कोई संबंध नहीं है.

मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हालिया सीजेपी प्रदर्शनों को दबाने या नियंत्रित करने के उद्देश्य से NSA के तहत विशेष नजरबंदी की शक्तियां सौंपी गई है. दस्तावेजों के अनुसार, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को रासुका के तहत शक्तियां दिए जाने का यह आदेश किसी भी हालिया विरोध प्रदर्शन या विशेष घटना से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से एक रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया है.

आदेश की सच्चाई

दिल्ली सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा रासुका, 1980 की धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश पारित किया गया है. यह आदेश हर तीन महीने पर नियमित रूप से जारी किया जाने वाला एक रूटीन नवीनीकरण है. वर्तमान नवीनीकरण आदेश 07.07.2026 को जारी किया गया था. इस आदेश के तहत प्रभावी अवधि 19.07.2026 से 18.10.2026 तक निर्धारित की गई है. खास बात यह है कि इस आदेश को तय समय-सीमा और प्रशासनिक कैलेंडर के तहत बहुत पहले ही जारी कर दिया गया था, जिसका हाल ही में शुरू हुए सीजेपी प्रदर्शनों से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इस रूटीन प्रक्रिया को हालिया प्रदर्शनों के साथ जोड़कर देखना पूरी तरह से तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना है.