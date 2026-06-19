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आदतन अपराधी रज्जाक अली पर NSA लगाने की तैयारी, बीजेपी नेता पर किया था जानलेवा हमला

कोरबा पुलिस ने आदतन अपराधी रज्जाक अली के खिलाफ NSA लगाने की तैयारी की है.आरोपी ने बीजेपी नेता पर हाल ही में हमला किया था.

NSA against habitual offender Razzaq Ali
आदतन अपराधी रज्जाक अली पर NSA लगाने की तैयारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 19, 2026 at 3:35 PM IST

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कोरबा: कोरबा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला करने वाले पूर्व जनपद उपाध्यक्ष आदतन अपराधी रज्जाक अली को गिरफ्तार कर लिया है. सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रज्जाक का जुलूस निकाला गया था. आपराधिक पृष्ठभूमि और मौजूदा गतिविधियों के मद्देनजर अब रज्जाक के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम(NSA) की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.


फिलहाल किया था बीजेपी नेता पर हमला ​
हाल ही में रज्जाक अली ने सिविल लाइन रामपुर थाना क्षेत्र में 15 जून को बालक क्षेत्र के बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष शिवबालक सिंह तोमर की पिटाई की थी. तोमर ने ही शिकायत दर्ज कराई थी. प्रार्थी के अनुसार, जिला जेल के पास रज्जाक अली और उसके साथियों ने पुरानी रंजिश के कारण उनका रास्ता रोका. गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी. रज्जाक ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर लोहे के डंडे और अन्य हथियारों से प्रार्थी पर जानलेवा हमला किया.जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं.

आदतन अपराधी रज्जाक अली पर NSA लगाने की तैयारी (Etv Bharat)

पुलिस ने किया था मामला दर्ज

इस मामले में पुलिस ने धारा 296, 351(3), 109(1), 3(5) बीएनएस और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. दरअसल जिला जेल में तोमर के कोई रिश्तेदार निरुद्ध है. जिससे मिलने तोमर जिला जेल पहुंचे हुए थे. पुराने मामले को लेकर तोमर और रज्जाक के बीच पुरानी रंजिश थी. रज्जाक ने तोमर से कहा था कि वह उस मामले से दूर रहें, जेल में निरुद्ध अपने रिश्तेदार का साथ ना दें. कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.

रज्जाक अली द्वारा अंजाम दिए गए तात्कालिक घटनाक्रम और पूर्व के आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उसके विरुद्ध जिलाबदर का प्रस्ताव तैयार किया गया है. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जाएगी- प्रतीक चतुर्वेदी, सीएसपी

गवाहों को धमकाने का भी केस दर्ज
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी रज्जाक अली जेल जाने से पहले भी पुरानी रंजिश वाले एक मामले में गवाहों को बयान बदलने के लिए धमका रहा था. न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था. पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए आरोपी के विरुद्ध अलग से धारा 296 और 351(3) बीएनएस के तहत एक और आपराधिक मामला दर्ज किया है.



​तीन दशकों का आपराधिक रिकॉर्ड
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, रज्जाक अली का आपराधिक इतिहास तीन दशक पुराना है. उस पर कोतवाली, करतला और उरगा थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, आगजनी, अवैध हथियार रखने और लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं.



अब ​जिला बदर और NSA की तैयारी
कोरबा पुलिस के अनुसार आरोपी के लगातार बढ़ते अपराधों और समाज में फैल रहे भय को देखते हुए उसे जिला बदर करने का प्रस्ताव जिलाधीश कार्यालय भेज दिया गया है. साथ ही, आरोपी पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. गौरतलब है कि रज्जाक अली पिछले तीन दशकों से जिले में गंभीर अपराधों में संलिप्त रहा है. जिसके विरुद्ध अलग-अलग थाना क्षेत्र में कई मामले दर्ज हैं. पूर्व में भी रज्जाक को जिलाबदर किया गया था.

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