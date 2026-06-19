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आदतन अपराधी रज्जाक अली पर NSA लगाने की तैयारी, बीजेपी नेता पर किया था जानलेवा हमला

कोरबा: कोरबा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला करने वाले पूर्व जनपद उपाध्यक्ष आदतन अपराधी रज्जाक अली को गिरफ्तार कर लिया है. सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रज्जाक का जुलूस निकाला गया था. आपराधिक पृष्ठभूमि और मौजूदा गतिविधियों के मद्देनजर अब रज्जाक के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम(NSA) की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.







फिलहाल किया था बीजेपी नेता पर हमला ​

हाल ही में रज्जाक अली ने सिविल लाइन रामपुर थाना क्षेत्र में 15 जून को बालक क्षेत्र के बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष शिवबालक सिंह तोमर की पिटाई की थी. तोमर ने ही शिकायत दर्ज कराई थी. प्रार्थी के अनुसार, जिला जेल के पास रज्जाक अली और उसके साथियों ने पुरानी रंजिश के कारण उनका रास्ता रोका. गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी. रज्जाक ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर लोहे के डंडे और अन्य हथियारों से प्रार्थी पर जानलेवा हमला किया.जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं.

आदतन अपराधी रज्जाक अली पर NSA लगाने की तैयारी (Etv Bharat)

पुलिस ने किया था मामला दर्ज

इस मामले में पुलिस ने धारा 296, 351(3), 109(1), 3(5) बीएनएस और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. दरअसल जिला जेल में तोमर के कोई रिश्तेदार निरुद्ध है. जिससे मिलने तोमर जिला जेल पहुंचे हुए थे. पुराने मामले को लेकर तोमर और रज्जाक के बीच पुरानी रंजिश थी. रज्जाक ने तोमर से कहा था कि वह उस मामले से दूर रहें, जेल में निरुद्ध अपने रिश्तेदार का साथ ना दें. कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.