आगरा में NRI महिला से लूट, 4 हजार डाॅलर और पासपोर्ट ले गए बदमाश, अमेरिका की फ्लाइट छूटी

आगरा: आगरा में आगरा-कानपुर हाईवे पर गुरुवार को बाइक सवार दो बदमाशों ने झपटटा मारकर एक एनआरआई महिला से 4000 यूएस डॉलर लूट लिए. लुटेरे महिला का पासपोर्ट, दो आईफोन के साथ ही करीब 20 हजार इंडियन करेंसी भी ले गए. एनआईआर महिला अपनी बेटी के साथ कार से दिल्ली जा रही थीं.

हाथरस निवासी 80 वर्षीय कुमारी वर्मन के मुताबिक, पति की मौत हो गई है. इसलिए, करीब 15 साल से अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपनी दो बेटियों के साथ रह रहती हैं. एक बेटी और दामाद डॉक्टर हैं. भाई दयालबाग में रहते हैं. एक बहन जयपुर में है. बहन की बेटे की शादी में शामिल होने के लिए बेटी के साथ भारत आई थीं. 30 नवम्बर को जयपुर में शादी अटैंड करने के बाद आगरा में अपने भाई से मिलने आई थीं. शुक्रवार तड़के 2 बजे दिल्ली से फ्लाइट है.



दिल्ली से पकड़नी थी फ्लाइट: कुमारी वर्मन ने बताया कि गुरुवार शाम करीब छह बजे दिल्ली जाने के लिए कार बुक की. जब कार झरना नाला के पास पहुंची तभी पीछे से बाइक सवार दो युवक आए. बाइक सवार ने कहा कि तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई है. जिस पर ड्राइवर जगवीर ने करीब एक किलोमीटर आगे जाकर एक पंचर की दुकान पर गाड़ी रोकी, तभी पीछे से बाइक सवार युवक आ गए और पर्स छीनकर फरार हो गए.



संदेह के दायरे में ड्राइवर: एनआरआई कुमारी वर्मन ने बताया कि लूट की सूचना ड्राइवर ने तत्काल पुलिस को दी. पुलिस को बताया कि पर्स में 4 हजार यूएस करेंसी, 20 हजार इंडियन करेंसी और पासपोर्ट बदमाश छीन ले गए हैं. सूचना पर पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी कराई. मगर, बदमाश हाथ नहीं आए हैं. बता दें कि पासपोर्ट न होने की वजह से एनआरआई महिला ने दिल्ली एयरपोर्ट भी नहीं गईं.

डीसीपी सैयद अली अब्बासी के मुताबिक, कार के ड्राइवर से भी पूछताछ की है. ड्राइवर पर शक है. वह बार-बार अपना बयान बदल रहा है. बदमाशों की तलाश की जा रही है.