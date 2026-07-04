NRDA ने तूता के कई घरों में चिपकाया अतिक्रमण का नोटिस, ग्रामीणों में डर का माहौल, जवाब नहीं देने पर होगी एकपक्षीय कार्रवाई
नकटी गांव अतिक्रमण हटाने के बाद अब नवा रायपुर तूता के 35 घरों में अतिक्रमण का नोटिस चस्पा किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 4, 2026 at 1:52 PM IST
रायपुर : 29 जून को रायपुर के नकटी गांव में विधायक कॉलोनी बनाए जाने को लेकर 80 से अधिक मकानों को तोड़ दिया गया. जिसके बाद अब एनआरडीए के ने नवा रायपुर के तूता के 35 घरों पर अतिक्रमण का नोटिस चिपका दिया गया है. जिसकी वजह से वहां के ग्रामीण दहशत में दिखाई पड़ रहे हैं. 6 जुलाई तक जवाब नहीं देने पर बुलडोजर कार्रवाई करने की बात नोटिस में कही गई है.
6 जुलाई तक जवाब नहीं देने पर होगी कार्रवाई
आपको बता दें कि 30 जून 2026 को एनआरडीए ने नोटिस में ग्रामीणों पर प्राधिकरण की जमीन पर अतिक्रमण करने की बात लिखी है. नोटिस में 6 जुलाई 2026 तक जवाब देने का समय दिया गया है. इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय पर जवाब नहीं दिया गया तो एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी. जिसकी वजह से अब तूता के ग्रामीणों में डर का माहौल हैं. क्योंकि इसके पहले नकटी गांव के मकानों में नोटिस चिपकाए गए थे. उसके बाद बुलडोजर की कार्यवाही करके उनके मकानों को ध्वस्त कर दिया गया.
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