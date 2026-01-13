नवा रायपुर प्रीमियर लीग: अजय बरेठ की धुआंधार पारी से पुलिस मुख्यालय की एकतरफा जीत
पहला मैच पुलिस मुख्यालय और ऊर्जा विभाग मंत्रालय के बीच खेला गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 13, 2026 at 6:58 PM IST
नवा रायपुर: छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ और संचालनालयीन शासकीय कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित नवा रायपुर प्रीमियर लीग (एनपीएल) का भव्य शुभारंभ 13 जनवरी को हुआ. ग्राम राखी स्थित खेल मैदान में इसका आगाज किया गया. इस खेल का आयोजन 25 जनवरी तक चलेगा. इस प्रतियोगिता में मंत्रालय, संचालनालय, निगम, बोर्ड, आयोग सहित प्रदेशभर के शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी भाग ले रहे हैं.
नवा रायपुर प्रीमियर लीग
एनपीएल के सह-संयोजक जय कुमार साहू और संतोष कुमार वर्मा ने कहा, "इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना है. इसके साथ ही दैनिक शासकीय कार्यों के दबाव से हटकर मानसिक एवं शारीरिक मजबूती को बढ़ावा देना है. इस साल प्रतियोगिता को लेकर नवा रायपुर के शासकीय कार्यालयों में उत्साह देखने को मिल रहा है."
शासकीय कर्मचारियों का तनाव दूर करना इसका मकसद
प्रतियोगिता का उद्घाटन कमल वर्मा, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के द्वारा दीप जलाकर किया गया. इस अवसर पर आयोजकों ने कहा, "एनपीएल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत शासकीय सेवकों के बीच आपसी समन्वय, सौहार्द, मनोरंजन तथा प्रतिभा को मंच प्रदान किया जा रहा है. पिछले 9 सालों से नवा रायपुर प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है."
पहला मैच पुलिस मुख्यालय और ऊर्जा विभाग मंत्रालय के बीच हुआ
13 जनवरी मंगलवार को उद्घाटन मैच पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर एवं ऊर्जा विभाग मंत्रालय के मध्य खेला गया. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पुलिस मुख्यालय की टीम ने निर्धारित 8 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 137 रन बनाए. टीम की ओर से अजय बरेठ ने शानदार और आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 73 रनों की पारी खेली. ऊर्जा विभाग की ओर से कुलदीप ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट लिया.
जवाब में ऊर्जा विभाग मंत्रालय की टीम 8 ओवरों में 4 विकेट खोकर मात्र 49 रन ही बना सकी. पुलिस मुख्यालय की ओर से संतोष एवं रामेश्वर ने 1-1 विकेट लिया. इस प्रकार पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर ने मुकाबला एकतरफा अंदाज़ में जीत लिया. आयोजन समिति द्वारा अजय बरेठ को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया.