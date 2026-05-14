ETV Bharat / state

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर फ्री का सफर बंद, टोल टैक्स वसूली शुरू, देखें रेट लिस्ट

अब कार से दिल्ली जाने के लिए 240 रुपये और सहारनपुर के लिए 190 रुपये टोल टैक्स जमा करना होगा.

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे सफर करना पड़ेगा महंगा.
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे सफर करना पड़ेगा महंगा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 6:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बागपत : दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड कॉरिडोर (दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे ) पर टोल टैक्स वसूली गुरुवार सुबह आठ बजे से शुरू हो गई. अब कार से दिल्ली जाने के लिए 240 रुपये और सहारनपुर के लिए 190 रुपये टोल टैक्स जमा करना होगा. विशेषकर एलिवेटेड सेक्शन पर सफर करना किसी लग्जरी से कम नहीं होगा, क्योंकि यहां प्रति किलोमीटर का हिसाब अब रुपयों में चुकाना होगा.

दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर पर एक महीने से जारी मुफ्त सफर का दौर गुरुवार सुबह समाप्त हो गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को एक्सप्रेस-वे का उद्धाटन किया था. अब इस कॉरिडोर पर फर्राटा भरने के लिए वाहन चालकों को अपनी जेब ढीली करनी होगी.

काठा टोल प्लाजा बना मुख्य केंद्र : टोल वसूली के पहले दिन काठा टोल प्लाजा पर खासी सक्रियता देखी गई. प्लाजा मैनेजर अंकित धामा ने बताया कि कॉरिडोर के फेज-1 बागपत के काठा से सहारनपुर के रसूलपुर तक टैक्स की दरें लागू कर दी गई हैं.

टोल शुरू होने के साथ ही हाईवे पर दोपहिया, थ्री-व्हीलर और ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसे प्रतिबंधित वाहनों के प्रवेश पर भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी गई है. प्रशासन का मानना है कि टोल बैरियर लगने से नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर प्रभावी अंकुश लगेगा.

एलिवेटेड सफर पड़ेगा सबसे महंगा : इस कॉरिडोर की सबसे चौंकाने वाली बात इसकी टोल दरें हैं. काठा टोल प्लाजा से एलिवेटेड भाग का सफर करना काफी महंगा साबित होगा. कार से सहारनपुर जाने के लिए 190 रुपये का भुगतान करना होगा, वहीं दिल्ली की ओर जाने के लिए यह राशि 240 रुपये निर्धारित की गई है.

टोल दरें (काठा टोल प्लाजा से) :

रूट (काठा टोल प्लाजा से...)सिंगल जर्नी (₹)रिटर्न जर्नी (₹)
करौंदा (शामली)90135
बंतीखेड़ा (शामली)110165
ख्यावड़ी (थानाभवन)135200
बड़ागांव से ननौता तक155 235
रसूलपुर (सहारनपुर)190285

भारी वाहनों के लिए बड़े टैक्स स्लैब : व्यावसायिक वाहनों और भारी मशीनरी के लिए टोल की दरें काफी ऊंची रखी गई हैं. काठा से रसूलपुर तक के लिए बस और ट्रक को एक तरफ के 645 रुपये देने होंगे, जबकि 'ओवर साइज व्हीकल' के लिए यह दर 1235 रुपये सिंगल और 1850 रुपये रिटर्न तक पहुंच गई है.

500 वाहनों के कटे चालान : हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है. यातायात प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र सिंह के बताया कि पिछले एक महीने के भीतर कॉरिडोर पर नियमों का उल्लंघन करने वाले और ओवरस्पीडिंग करने वाले लगभग 500 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि टोल शुरू होने के बाद निगरानी और कड़ी की जाएगी, ताकि दुर्घटनाओं पर लगाम कसी जा सके.

यह भी पढ़ें : पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में यूपी में BJP महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी

TAGGED:

BAGHPAT NEWS
DELHI DEHRADUN EXPRESSWAY
DELHI DEHRADUN EXPRESSWAY TOLL
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे टोल
BAGHPAT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.