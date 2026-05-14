ETV Bharat / state

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर फ्री का सफर बंद, टोल टैक्स वसूली शुरू, देखें रेट लिस्ट

बागपत : दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड कॉरिडोर (दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे ) पर टोल टैक्स वसूली गुरुवार सुबह आठ बजे से शुरू हो गई. अब कार से दिल्ली जाने के लिए 240 रुपये और सहारनपुर के लिए 190 रुपये टोल टैक्स जमा करना होगा. विशेषकर एलिवेटेड सेक्शन पर सफर करना किसी लग्जरी से कम नहीं होगा, क्योंकि यहां प्रति किलोमीटर का हिसाब अब रुपयों में चुकाना होगा.

दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर पर एक महीने से जारी मुफ्त सफर का दौर गुरुवार सुबह समाप्त हो गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को एक्सप्रेस-वे का उद्धाटन किया था. अब इस कॉरिडोर पर फर्राटा भरने के लिए वाहन चालकों को अपनी जेब ढीली करनी होगी.

काठा टोल प्लाजा बना मुख्य केंद्र : टोल वसूली के पहले दिन काठा टोल प्लाजा पर खासी सक्रियता देखी गई. प्लाजा मैनेजर अंकित धामा ने बताया कि कॉरिडोर के फेज-1 बागपत के काठा से सहारनपुर के रसूलपुर तक टैक्स की दरें लागू कर दी गई हैं.

टोल शुरू होने के साथ ही हाईवे पर दोपहिया, थ्री-व्हीलर और ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसे प्रतिबंधित वाहनों के प्रवेश पर भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी गई है. प्रशासन का मानना है कि टोल बैरियर लगने से नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर प्रभावी अंकुश लगेगा.

एलिवेटेड सफर पड़ेगा सबसे महंगा : इस कॉरिडोर की सबसे चौंकाने वाली बात इसकी टोल दरें हैं. काठा टोल प्लाजा से एलिवेटेड भाग का सफर करना काफी महंगा साबित होगा. कार से सहारनपुर जाने के लिए 190 रुपये का भुगतान करना होगा, वहीं दिल्ली की ओर जाने के लिए यह राशि 240 रुपये निर्धारित की गई है.