यात्रीगण कृपया ध्यान दें! अनारक्षित टिकट की बुकिंग पर अब मिलेगी 3 प्रतिशत की छूट, जानिये कैसे मिलेगा फायदा?
उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि यह छूट R-Wallet के अतिरिक्त अन्य सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों पर लागू होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 30, 2025 at 10:23 PM IST
लखनऊ : रेल यात्रियों को डिजिटल माध्यम से टिकट बुकिंग के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. वर्तमान में RailOne ऐप पर आर-वॉलेट के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर तीन प्रतिशत बोनस कैशबैक की सुविधा प्रदान की जा रही है.
उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि अब इस सुविधा को और विस्तार देते हुए RailOne ऐप के जरिए सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों से अनारक्षित टिकट बुक करने पर तीन प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी.
उन्होंने बताया कि यह छूट R-Wallet के अतिरिक्त अन्य सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों पर लागू होगी. यह विशेष प्रोत्साहन योजना 14 जनवरी से 14 जुलाई तक प्रभावी रहेगी. हालांकि अगर यात्री RailOne ऐप पर R-Wallet के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करते हैं तो पूर्ववत व्यवस्था के अनुसार उन्हें तीन फीसद बोनस कैशबैक की सुविधा मिलती रहेगी. उन्होंने बताया कि रेलवे प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि वे डिजिटल माध्यमों का अधिक से अधिक उपयोग कर सुविधा का लाभ उठाएं और कैशलेस व सुगम यात्रा को बढ़ावा दें.
बता दें कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए रेलवे प्रशासन की कोशिश जारी है. ट्रेनों के टिकट से लेकर रेलवे से जुड़े अन्य कार्यों के लिए भी अब भुगतान डिजिटल माध्यम से हो इसी पर लगातार फोकस किया जा रहा है. जितने भी डिजिटल भुगतान के माध्यम हैं, धीरे-धीरे रेलवे प्रशासन की तरफ से उन सभी माध्यमों का इस्तेमाल करने का विकल्प यात्रियों को दिया जा रहा है. यात्रियों को भुगतान करने में किसी तरह की कोई समस्या न हो और भी ज्यादा से ज्यादा नकद भुगतान के बजाय डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करने में दिक्कत न हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है.
यह भी पढ़ें : रेलवे कर्मचारी ‘रेलवन’ ऐप से अनजान, वैध टिकट होने पर भी यात्रियों को झेलनी पड़ रही परेशानी