ETV Bharat / state

अब यमुना किनारे कर सकते हैं निजी आयोजन, असिता पार्क के हरे लॉन आम लोगों के लिए खुले

कौन-कौन से लॉन बुकिंग के लिए उपलब्ध: डीडीए ने असिता ईस्ट पार्क में विभिन्न आकार व क्षमता वाले लॉन चिन्हित किए हैं, जिससे लोग अपनी जरूरत और बजट के अनुसार जगह चुन सकें. डीडीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि जहां अन्य लॉन अधिकतम तीन दिन के लिए बुक किए जा सकते हैं, वहीं सर्कुलर लॉन को पांच दिन तक बुक करने की अनुमति है.

दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) ने स्पष्ट किया है कि असिता पार्क में केवल अस्थायी व इको-फ्रेंडली टेंट लगाने की अनुमति होगी. किसी भी आयोजन के लिए इंस्टॉलेशन व डिसमेंटलिंग का अधिकतम समय तीन दिन तय किया गया है. इसके साथ हीसभी गतिविधियां नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) व अन्य पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप ही होंगी. सफाई शुल्क 2.75 रुपए प्रति वर्ग मीटर लिया जाएगा, जबकि किराये में 40 वाहनों की पार्किंग सुविधा शामिल होगी.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अब शादी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक आयोजन व अन्य कार्यक्रमों के लिए यमुना नदी किनारे हरियाली के बीच आयोजन करना संभव हो गया है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने आईटीओ के पास स्थित असिता ईस्ट पार्क के हरे-भरे लॉन को आम लोगों के लिए बुकिंग हेतु खोल दिया है. इससे न सिर्फ लोगों को खुले व प्राकृतिक माहौल में कार्यक्रम आयोजित करने का विकल्प मिलेगा, बल्कि यमुना से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ेगा. असिता ईस्ट पार्क के अलग-अलग लॉन को 40 हजार से लेकर 3.3 लाख रुपए प्रतिदिन की दर से बुक किया जा सकता है. किराया क्षेत्रफल व लॉन की श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है.

वाटर बॉडी लॉन – 50,000 रुपए (1,560 वर्ग मीटर)

कन्ना लॉन – 1.40 लाख रुपए (2,860 वर्ग मीटर)

मेन कांग्रेगेशन लॉन – 2.90 लाख रुपए (8,900 वर्ग मीटर)

बुद्ध लॉन – 1.10 लाख रुपए (3,270 वर्ग मीटर)

सूर्य लॉन – 40,000 रुपए (800 वर्ग मीटर)

कैफे लॉन – 1.00 लाख रुपए (3,000 वर्ग मीटर)

सर्कुलर लॉन – 3.30 लाख रुपए (13,720 वर्ग मीटर)





फ्लोरल टैरेस व बड़े आयोजनों के लिए अलग व्यवस्था: जो लोग छोटे लेकिन सुसज्जित स्थान की तलाश में हैं, उनके लिए फ्लोरल टैरेस वाला लॉन भी उपलब्ध कराया गया है. यह लॉन 450 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है. इसका किराया 15,000 रुपए प्रतिदिन रखा गया है. इसके अलावा 7,500 का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा. यदि कोई बड़ा क्षेत्र बुक किया जाता है, तो डीडीए इंस्टॉलेशन व डिसमेंटलिंग के लिए अतिरिक्त शुल्क भी लेगा. जैसे कोई 2,100 वर्ग मीटर में फैले फ्लोरल गार्डन और टैरेस क्षेत्र को 30,000 रुपए प्रतिदिन, 15,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट और 5,000 रुपए प्रतिदिन टेंट लगाने-हटाने के शुल्क पर बुक किया जा सकता है. यहां पर अधिकतम दो दिन के आयोजन की अनुमति होगी.

अब यमुना किनारे कर सकते हैं निजी आयोजन (ETV Bharat)

ग्रीन एरिया व प्लेटो लॉन भी विकल्प में: असिता ईस्ट पार्क में ग्रीन एरिया टेबल-टॉप प्लेटो भी उपलब्ध है, इसका क्षेत्रफल करीब 12,000 वर्ग मीटर है. इसकी बुकिंग दर 2.25 लाख रुपए प्रतिदिन रखी गई है, इसके साथ 50,000 पार्किंग शुल्क और 50,000 रजिस्ट्रेशन चार्ज अलग से देना होगा.

असिता पार्क के हरे लॉन आम लोगों के लिए खुले (ETV Bharat)

यमुना से लोगों को जोड़ने की पहल: असिता पार्क और बांसरेरा पार्क को विकसित करने का उद्देश्य केवल आयोजन स्थल उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि दिल्ली के लोगों को यमुना नदी से फिर से जोड़ना भी है. ये पूरी पहल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के मार्गदर्शन में की जा रही है जो यमुना फ्लडप्लेन के पुनर्स्थापन कार्यों की नियमित निगरानी कर रहे हैं. असिता ईस्ट पार्क लगभग 197 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है. यह यमुना के किनारे विकसित किए गए 10 प्रमुख फ्लडप्लेन क्षेत्रों में शामिल है. कभी यह इलाका अतिक्रमण व प्रदूषण का शिकार था, लेकिन गहन पुनर्विकास के बाद इसे हरित क्षेत्र के रूप में बदला गया है.

पर्यावरण व पर्यटन—दोनों को मिलेगा फायदा: इन लॉन की बुकिंग से एक तरफ जहां लोगों को खुले और सुंदर स्थान पर आयोजन करने की सुविधा मिलेगी, वहीं तरफ तरफ यमुना किनारे विकसित ग्रीन स्पेस का संरक्षण और उपयोग भी सुनिश्चित होगा. यह कदम भविष्य में यमुना रिवर फ्रंट को दिल्ली के एक नए सामाजिक व सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें: