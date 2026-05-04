अब आप घर बैठे खुद कर सकते हैं अपनी जनगणना, वाराणसी नगर निगम शुरू कर रहा नई पहल
‘स्व-जनगणना’ के अंतर्गत वाराणसी में 7 मई से 21 मई, 2026 तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 1:24 PM IST
वाराणसी: देश की जनगणना प्रक्रिया को अधिक सुगम और तकनीकि रूप से सशक्त बनाने के लिए वाराणसी में स्व-जनगणना अभियान की शुरुआत होने जा रही है. ‘स्व-जनगणना’ के अंतर्गत वाराणसी में 7 मई से 21 मई, 2026 तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है.
इसके अंतर्गत वाराणसी के लोग अब घर बैठे भारत सरकार के मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से अपना विवरण खुद ही दर्ज कर सकेंगे. नगर निगम वाराणसी ने इसके लिए सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप के प्रयोग की तैयारी पूरी कर ली है. इसके लिए लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जाएगा.
जनगणना-2027 कई मायनों में खास होने जा रही है. पहली बार जनगणना के लिए डिजिटल तरीके से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है. इसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी तैयारी पूरी हो गई है.
वाराणसी प्रशासन की योजना है कि शहर के प्रबुद्ध वर्ग औप जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आम जनता को इस डिजिटल पहल से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाए.
नगर निगम वाराणसी के अधिकारी भी फील्ड में रहकर लोगों का गाइड करेंगे, जिससे कि शत्-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जा सके. इस अभियान का उद्देश्य तकनीकी पारदर्शिता को बढ़ावा देना और जनगणना की प्रक्रिया को पेपरलेस बनाना है. इसमें लोग सवालों के जवाब मोबाइल फोन या लैपटॉप/कंप्यूटर के माध्यम से भर सकेंगे.
7 मई से 21 मई, 2026 तक विशेष अभियान
नगर निगम के जन संपर्क अधिकारी संदीप सिंह* ने बताया कि, ‘स्व-जनगणना’ जनगणना-2027 का ही एक रूप है. यह एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो पूरे देश में संचालित किया जा रहा है. ‘स्व-जनगणना’ के अंतर्गत वाराणसी में 07 मई से 21 मई, 2026 तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है.
इसके अंतर्गत हर वह व्यक्ति जो पढ़ा-लिखा, समझदार और शिक्षित है, वह अपनी जनगणना स्वयं कर सकता है. इसी उद्देश्य से नगर निगम वाराणसी द्वारा नगरीय क्षेत्र में ‘स्व-जनगणना’ के लिए व्यापक रूप से अभियान चलाने की तैयारी पूरी कर ली गई है. इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति घर बैठे स्वयं अपनी जनगणना खुद कर सकता है.
वाराणसी के प्रबुद्ध नागरिकों से कराई जाएगी ‘स्व-जनगणना’
उन्होंने बताया कि, ‘स्व-जनगणना’ का काम भारत सरकार द्वारा तैयार कराए गए सॉफ्टवेयर और ऐप के माध्यम से किया जाएगा. हमारे नगर निगम के चार्ज अधिकारी खुद घर-घर जाएंगे.
साथ ही, वाराणसी के जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं, चाहे वो पद्म पुरस्कार से सम्मानित हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, प्रोफेसर हों या फिर वाराणसी के महापौर हों और अन्य जनप्रतिनिधि व मंत्री हों. हम उन सभी से आग्रह करेंगे कि वे सभी अपनी ‘स्व-जनगणना’ करें. इससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और अधिक से अधिक लोग इस ‘स्व-जनगणना’ अभियान से जुड़ेंगे. इसके लिए 07 मई से 21 मई, 2026 की तिथि निर्धारित की गई है.
22 मई के बाद घर-घर जाकर ली जाएगी जानकारी
जनगणना-2027 का काम पूरी तरीके से डिजिटल होगा. इसी के अंतर्गत ‘स्व-जनगणना’ का काम किया जाना है. 07 मई से 21 मई, 2026 तक लोग https://se.census.gov.in/ पर जाकर ‘स्व-जनगणना’ का काम कर सकते हैं. इसके बाद 22 मई से 20 जून तक फील्ड कर्मचारी घर-घर जाकर लोगों से जानकारी इकट्ठा करेंगे.
इसके अंतर्गत परिवार, मकान और परिसंपत्तियों से जुड़े हुए 33 सवालों के जवाब दर्ज किए जाएंगे. बता दें कि, प्रदेश के 75 जिलों, नगरीय निकायों, तहसीलों, लगभग 1,04 लाख गांवों में जनगणना का कार्य पूरा किया जाएगा. इसके साथ ही, टोल फ्री नंबर 1855 जारी किया गया है.
15 दिनों की अवधि के दौरान ‘स्व-जनगणना’ का विकल्प
जनगणना का काम दो फेज में पूरा किया जाना है. पहले फेज की गणना में हाउसलिस्टिंग और आवास की गणना अप्रैल और सितंबर, 2026 के बीच निर्धारित है. यह राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की सुविधा के अनुसार, प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में 30 दिनों की अवधि में आयोजित किया जाएगा.
घर-घर जाकर किए जाने वाले मकान सूचीकरण कार्य की 30 दिनों की अवधि से ठीक पहले, 15 दिनों की अवधि के दौरान ‘स्व-जनगणना’ का विकल्प उपलब्ध होगा. इस चरण में मकानों की स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और परिवारों के पास मौजूद संपत्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी.
फरवरी 2027 में दूसरे चरण की प्रक्रिया निर्धारित
जनगणना के चरण दो में, जनसंख्या गणना फरवरी, 2027 के लिए निर्धारित है. इसका मुख्य केंद्र परिवारों के सभी व्यक्तियों की विस्तृत जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रवासन और प्रजनन संबंधी जानकारी जुटाना होगा. इसी दूसरे चरण के दौरान जातिगत जनगणना की जाएगी.
जनगणना-2027 के लिए संदर्भ तिथि 01 मार्च, 2027 की मध्यरात्रि (00:00 बजे) निर्धारित की गई है. जनगणना-2027 भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी. इसके सफल कार्यान्वयन के लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं.
वहीं, वाराणसी में ‘स्व-जनगणना’ को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई हैं. जनगणना गतिविधियों के लिए 31 दिसंबर, 2025 से 31 मार्च, 2027 तक प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज रहेंगी.
ऐसे होगी ‘स्व-जनगणना’ की प्रक्रिया ऑनलाइन
‘स्व-जनगणना’ की सुविधा https://se.census.gov.in/ पर उपलब्ध होगी. यह पोर्टल 16 भाषाओं में (असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू) में उपलब्ध होगी. इसमें उत्तरदाता अपनी जानकारी स्वतंत्र रूप से भर सकेंगे. पोर्टल पर जाने पर प्रदेश और भाषा का चयन करना होगा.
परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देने होगी. OTP का सत्यापन होने के बाद घर का स्टीक स्थान और मकान सूचीकरण प्रश्नावली भरना होगा. इसके बाद विशिष्ट ‘स्व-जनगणना’ आईडी जनरेट की जाएगी.