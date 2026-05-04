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अब आप घर बैठे खुद कर सकते हैं अपनी जनगणना, वाराणसी नगर निगम शुरू कर रहा नई पहल

जनगणना को लेकर वाराणसी नगर निगम शुरू कर रहा नई पहल. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: देश की जनगणना प्रक्रिया को अधिक सुगम और तकनीकि रूप से सशक्त बनाने के लिए वाराणसी में स्व-जनगणना अभियान की शुरुआत होने जा रही है. ‘स्व-जनगणना’ के अंतर्गत वाराणसी में 7 मई से 21 मई, 2026 तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है. इसके अंतर्गत वाराणसी के लोग अब घर बैठे भारत सरकार के मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से अपना विवरण खुद ही दर्ज कर सकेंगे. नगर निगम वाराणसी ने इसके लिए सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप के प्रयोग की तैयारी पूरी कर ली है. इसके लिए लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जाएगा. जनगणना-2027 कई मायनों में खास होने जा रही है. पहली बार जनगणना के लिए डिजिटल तरीके से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है. इसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी तैयारी पूरी हो गई है. वाराणसी प्रशासन की योजना है कि शहर के प्रबुद्ध वर्ग औप जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आम जनता को इस डिजिटल पहल से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाए. नगर निगम वाराणसी के अधिकारी भी फील्ड में रहकर लोगों का गाइड करेंगे, जिससे कि शत्-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जा सके. इस अभियान का उद्देश्य तकनीकी पारदर्शिता को बढ़ावा देना और जनगणना की प्रक्रिया को पेपरलेस बनाना है. इसमें लोग सवालों के जवाब मोबाइल फोन या लैपटॉप/कंप्यूटर के माध्यम से भर सकेंगे. 7 मई से 21 मई, 2026 तक विशेष अभियान नगर निगम के जन संपर्क अधिकारी संदीप सिंह* ने बताया कि, ‘स्व-जनगणना’ जनगणना-2027 का ही एक रूप है. यह एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो पूरे देश में संचालित किया जा रहा है. ‘स्व-जनगणना’ के अंतर्गत वाराणसी में 07 मई से 21 मई, 2026 तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है. इसके अंतर्गत हर वह व्यक्ति जो पढ़ा-लिखा, समझदार और शिक्षित है, वह अपनी जनगणना स्वयं कर सकता है. इसी उद्देश्य से नगर निगम वाराणसी द्वारा नगरीय क्षेत्र में ‘स्व-जनगणना’ के लिए व्यापक रूप से अभियान चलाने की तैयारी पूरी कर ली गई है. इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति घर बैठे स्वयं अपनी जनगणना खुद कर सकता है. वाराणसी के प्रबुद्ध नागरिकों से कराई जाएगी ‘स्व-जनगणना’ उन्होंने बताया कि, ‘स्व-जनगणना’ का काम भारत सरकार द्वारा तैयार कराए गए सॉफ्टवेयर और ऐप के माध्यम से किया जाएगा. हमारे नगर निगम के चार्ज अधिकारी खुद घर-घर जाएंगे. साथ ही, वाराणसी के जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं, चाहे वो पद्म पुरस्कार से सम्मानित हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, प्रोफेसर हों या फिर वाराणसी के महापौर हों और अन्य जनप्रतिनिधि व मंत्री हों. हम उन सभी से आग्रह करेंगे कि वे सभी अपनी ‘स्व-जनगणना’ करें. इससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और अधिक से अधिक लोग इस ‘स्व-जनगणना’ अभियान से जुड़ेंगे. इसके लिए 07 मई से 21 मई, 2026 की तिथि निर्धारित की गई है. 22 मई के बाद घर-घर जाकर ली जाएगी जानकारी