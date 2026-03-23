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लखनऊ से दुधवा तक चलने वाली एसी बस का अब ऑनलाइन ले सकेंगे टिकट, जानिए टाइमिंग और किराया

एडवांस में कर सकेंगे टिकट बुक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी के कैसरबाग बस स्टेशन से लखीमपुर के दुधवा नेशनल पार्क होते हुए गौरीफंटा तक चल रही एसी बस में अब सीटों की बुकिंग ऑनलाइन की जा सकेगी. यात्री कैसरबाग से दुधवा नेशनल पार्क-गौरीफंटा तक एडवांस या तत्काल में सीटों की बुकिंग सोमवार से upsrtc.up.gov.in पर जाकर करा सकते हैं. लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ सहाय ने बताया कि वातानूकुलित बस कैसरबाग बस स्टैंड से सुबह आठ बजे चलकर सीतापुर, लखीमपुर, पलिया होते हुए डेढ़ बजे दुधवा नेशनल पार्क और दोपहर दो बजे गौरीफंटा पहुंचेगी. वापसी में गौरीफंटा से दोपहर तीन बजे और दुधवा से दोपहर साढ़े तीन बजे बस रवाना होगी. लखीमपुर, सीतापुर होते हुए रात नौ बजे कैसरबाग बस स्टेशन आयेगी. यात्रियों को कैसरबाग से दुधवा तक 498 रुपये और कैसरबाग से गौरीफंटा तक 536 रुपये किराया चुकाना होगा.