लखनऊ से दुधवा तक चलने वाली एसी बस का अब ऑनलाइन ले सकेंगे टिकट, जानिए टाइमिंग और किराया
यात्री upsrtc.up.gov.in के जरिए कैसरबाग से दुधवा-गौरीफंटा तक का एडवांस टिकट बुक कर सकते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 23, 2026 at 9:40 PM IST
लखनऊ : राजधानी के कैसरबाग बस स्टेशन से लखीमपुर के दुधवा नेशनल पार्क होते हुए गौरीफंटा तक चल रही एसी बस में अब सीटों की बुकिंग ऑनलाइन की जा सकेगी. यात्री कैसरबाग से दुधवा नेशनल पार्क-गौरीफंटा तक एडवांस या तत्काल में सीटों की बुकिंग सोमवार से upsrtc.up.gov.in पर जाकर करा सकते हैं.
लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ सहाय ने बताया कि वातानूकुलित बस कैसरबाग बस स्टैंड से सुबह आठ बजे चलकर सीतापुर, लखीमपुर, पलिया होते हुए डेढ़ बजे दुधवा नेशनल पार्क और दोपहर दो बजे गौरीफंटा पहुंचेगी. वापसी में गौरीफंटा से दोपहर तीन बजे और दुधवा से दोपहर साढ़े तीन बजे बस रवाना होगी.
लखीमपुर, सीतापुर होते हुए रात नौ बजे कैसरबाग बस स्टेशन आयेगी. यात्रियों को कैसरबाग से दुधवा तक 498 रुपये और कैसरबाग से गौरीफंटा तक 536 रुपये किराया चुकाना होगा.
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में जन्मे एक सींग वाले गैंडे के शावक पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिससे बच्चों सहित बड़ों में भी यहां आने की रुचि बढ़ती जा रही है. इसी को लेकर दुधवा नेशनल पार्क व आसपास के क्षेत्रों में प्रकृति-आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लखनऊ के कैसरबाग बस स्टेशन से चलने वाली विशेष एसी 2x2 बस सेवा को दुधवा से आगे अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित गौरीफंटा तक विस्तारित किया गया.
पहले यह बस सेवा दुधवा तक सीमित थी. मुख्य रूप से नेचर व वाइल्डलाइफ प्रेमियों के लिए संचालित होती थी, लेकिन पर्यटकों के अन्य जगहों पर घूमने व बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत को देखते हुए इसका विस्तार किया गया. ठंड के मौसम में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों का प्रमुख केंद्र बना हुआ है, जहां बाघ, एक सींग वाला गैंडा, हाथी, हिरण, बारहसिंगा और तेंदुए जैसे दुर्लभ वन्यजीवों के साथ नन्हे गैंडे को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं.
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