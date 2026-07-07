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अब शादी-ब्याह की रस्में निभाएगा "योगी का बुलडोजर"; बलिया में 'माटी कोड़' की रस्म बुलडोजर से हुई पूरी

बलिया में बुलडोजर का क्रेज़, अब मांगलिक कार्यक्रम में माटी कोड़ाई की रस्म में भी चल रहा बुलडोजर. ( Photo Credit; ETV Bharat )