अब शादी-ब्याह की रस्में निभाएगा "योगी का बुलडोजर"; बलिया में 'माटी कोड़' की रस्म बुलडोजर से हुई पूरी
बुलडोजर से मिट्टी खोदकर रस्म पूरी की, डीजे बजाकर बुलडोजर पर सवार होकर नाचा दूल्हा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 12:23 PM IST
बलिया: यूपी में बुलडोजर की लोकप्रियता अब सिर्फ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये अब शादी-ब्याह की रस्मों में भी अपनी जगह बना रहा है. बलिया के मनियर में 'माटी कोड़' की सदियों पुरानी रस्म इस बार कुदाल के बजाय बुलडोजर से निभाई गई, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया.
हिंदू रीति-रिवाज में शादी से पहले 'माटी कोड़' की रस्म का विशेष महत्व है. मान्यता है कि इस रस्म के माध्यम से धरती माता का आशीर्वाद लेकर दूल्हा-दुल्हन के सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की जाती है. परंपरा के अनुसार, गांव की 5 सुहागिन महिलाएं बांस की डलिया और पूजन सामग्री लेकर गांव के बाहर एक निर्धारित स्थान पर जाती हैं. दूल्हे की बुआ या बहन कुदाल से 5 बार मिट्टी खोदती हैं और उसी मिट्टी से मंडप का चूल्हा बनाया जाता है.
हालांकि, रानीपुर में इस बार नजारा बिल्कुल अलग था. कुदाल की जगह पीले रंग का एक बुलडोजर खड़ा था. शादी में शामिल हुईं महिलाएं बुलडोजर की बकेट पर चढ़कर डीजे के गानों पर जमकर नाचीं. इसके बाद, उसी बुलडोजर का इस्तेमाल कर मिट्टी खोदी गई और 'माटी कोड़' की रस्म पूरी की गई. इस अनोखे आयोजन ने न केवल स्थानीय लोगों को हैरान किया बल्कि बुलडोजर की बढ़ती स्वीकार्यता को भी दर्शाया.
दूल्हा दीपू ने बताया कि माटी कोड़ाई का रस्म बुलडोजर से किया जा रहा है. बुलडोजर ड्राइवर चन्दन यादव ने बताया कि माटी कोड़ाई की रस्म अच्छे से हुई. ये लोग बुलाए हैं तो हम बुलडोजर लेकर आए.
राजेश कुमार ने बताया की सनातन धर्म के अनुसार शादी विवाह के दौरान मिट्टी कोड़ाई यानी मटकोड़ की रस्में होती हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश में बुलडोजर एक्शन से लोगों को उत्साहित किया है.
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