अब घर बैठे कीजिए रामलला और राम दरबार की आरती के LIVE दर्शन; सुबह 6:30 बजे होती श्रृंगार आरती
दूरदर्शन की टीम ने मंदिर के भूतल के बाद प्रथम तल पर लाइव प्रसारण से संबंधित सेटअप लगा दिया है. इसका परीक्षण भी सफल रहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 10:10 AM IST
अयोध्या: राम मंदिर में रामलला के साथ प्रथम तल पर विराजमान राम दरबार की आरती का अब लाइव दर्शन भक्तों को घर बैठे प्राप्त हो सकेगा. प्रतिदिन सुबह 6.30 बजे श्रृंगार आरती का प्रसारण शुरू हो गया है. लाइव आरती को देखने के लिए ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाना होगा.
वहां लाइव आरती के ऑप्शन पर क्लिक करके आप घर बैठे आरती में शामिल हो सकते हैं. दूरदर्शन की टीम ने मंदिर के भूतल के बाद प्रथम तल पर इससे संबंधित सेटअप पहले ही लगा दिया था. आरती के प्रसारण का परीक्षण करने के बाद अब नित्य दर्शन का प्रसारण किया जा रहा है.
राम मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को राम दरबार के दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे हैं. सर्फ पासधारक ही प्रथम तल पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं. लेकिन, अब घर बैठे ही श्रद्धालु प्रतिदिन सुबह की आरती के जरिए राम दरबार के भी दर्शन कर सकेंगे. जहां, भगवान श्री राम के साथ माता जानकी, भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी भी विराजमान हैं.
इसके लिए पहले ही पांच जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत इसकी आरती के प्रसारण का अधिकार भी दूरदर्शन को सौंप दिया गया था. लेकिन, प्रथम तल पर चलने वाले निर्माण कार्य और प्रसारण से संबंधित सेटअप को इंस्टॉल करने में अधिक समय लग गया. अब ये काम पूरा हो चुका है.
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के मुताबिक रामलला की तर्ज पर राम दरबार के गर्भगृह में भी अत्यधिक गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इसके बाद उनकी आरती के प्रसारण का परीक्षण किया गया. परीक्षण सफल होने के बाद राम मंदिर की आरती के लाइव प्रसारण में राम दरबार की आरती को भी शामिल किया गया है.
