रात में 40 Kmph से अधिक स्पीड से नहीं चलेंगी बसें; कोहरे की वजह से परिवहन मंत्री ने दिए निर्देश

परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि ठंड में सड़कों पर घना कोहरा, फिसलन और विजिबिलिटी कम हो जाती है.

रात में 40 Kmph से अधिक स्पीड से नहीं चलेंगी बसें. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 8:37 AM IST

4 Min Read
लखनऊ: प्रदेश में ठंड और कोहरे की वजह से हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए नया फरमान जारी किया गया है. अब कोहरा होने पर रात के समय बसें 40 किमी. प्रतिघंटे की स्पीड से ज्यादा नहीं चलेंगी. प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने सर्दी में बसों के सुरक्षित और नियंत्रित संचालन के संबंध में परिवहन निगम के अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं.

परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि ठंड में सड़कों पर घना कोहरा, फिसलन और विजिबिलिटी कम हो जाती है. ऐसे में बसों के संचालन में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. मंत्री ने निर्देश दिए कि कोहरे की स्थिति में बस का संचालन 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक स्पीड से न किया जाए. अत्यधिक कोहरे की स्थिति में बस को किसी सुरक्षित स्थान पर रोककर विजिबिलिटी सही होने का इंतजार किया जाए.

पब्लिक अनाउंसमेंट कराया जाए: उन्होंने यह भी कहा कि बस स्टेशन पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लगातार एनाउंसमेंट कराया जाए कि घने कोहरे में बस और यात्रियों की सुरक्षा के लिए धीमी गति से बस का संचालन होगा. अधिक कोहरे में विजिविलटी बहुत खराब होने पर बस को किसी सुरक्षित स्थान पर रोका जाएगा.

उन्होंने यात्रियों से भी अनुरोध किया है, कि कोहरे की स्थिति में चालक-परिचालक पर बस की गति बढ़ाने के लिए दबाव न डालें. घने कोहरे वाले रास्तों और क्षेत्रों में रात्रि सेवाओं को आवश्कतानुसार कम किया जाए. बस स्टेशन यह तय करें कि कोहरे में बस संचालन की अनुमति दी जानी है या रोका जाना है.

अनुभवी ड्राइवर्स की तैनाती: दयाशंकर सिंह ने कहा कि पुराने और अनुभवी निगम चालकों को रात्रि सेवाओं में तैनात किया जाए. रात्रि सेवा का संचालन करने वाले चालकों के लिए यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि ड्यूटी से पहले 8 घंटे का रेस्ट कर चुके हों.

रात और लंबी दूरी की सेवाओं पर तैनात होने के लिए अच्छे ईधन रिकॉर्ड वाले और दुर्घटना रहित चालकों को ही लगाया जाए. 50 प्रतिशत से कम लोड फैक्टर वाली रात्रि कालीन सेवाओं को स्थगित रखा जाए.

लंबी दूरी और रात्रिकालीन सेवाओं की बसों को कार्यशाला में आउट शेडिंग से पूर्व निर्धारित 13 बिंदु चेकिंग और समय-समय पर बसों की 31 बिंदु की चेकिंग कर भौतिक सुधार की कार्रवाई की जाए.

नियमित जांच की जाए: निगम और अनुबंधित बसों में बस के आगे और पीछे रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगा है या नहीं? यह सुनिश्चित होने के बाद ही मार्ग पर बसों को भेजा जाए. सभी बसों में ऑल वेदर बल्ब फॉग लाइट लगी हो. वाईपर और शीशे हों. मार्ग पर तैनात इंटरसेप्टर और प्रवर्तन वाहनों पर कार्यरत कार्मिक ब्रेथ एनालाइजर डिवाइस के माध्यम से मार्ग पर निरीक्षण के दौरान अल्कोहल टेस्ट अनिवार्य रूप से करें.

सावधानी रखनी जरूरी: परिवहन मंत्री ने कहा है, कि मुख्य रूप से तीन प्रकार के मार्ग हैं. इसलिए चालकों को सचेत किया जाए. एक्सप्रेस-वे पर किसी भी अचानक ठहराव से दुर्घटना हो सकती है. इसलिए निर्धारित दूरी बनाई रखी जाए. लेन बदलने से पहले इंडीकेटर अवश्य दिया जाए. बाईं तरफ खड़ी वाहनों से टकराने से बचने के लिए डिवाईडर के साथ सड़क पर दाईं ओर संचालन करें. हेड ऑन कोलाइजन से बचने के लिये सड़क पर बाईं ओर संचालन करें.

सभी चालकों/परिचालकों का प्रशिक्षण कराया जाए, जिससे उन्हें सुरक्षित बसों के संचालन में सभी आवश्यक जानकारियां प्रदान की जा सकें. चालक संयमित गति रखते हुए बसों का संचालन करें, जिससे यात्रियों को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाया जा सके.

संपादक की पसंद

