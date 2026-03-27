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मेरठ में अब सफर बेहद आसान; मेडिकल कॉलेज से बेगमपुल तक हर दस मिनट में इलेक्ट्रिक बस

मेडिकल कॉलेज से बेगमपुल तक का सफर लगभग 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा.

मेरठ में इलेक्ट्रिक बस सेवा का विस्तार.
मेरठ में इलेक्ट्रिक बस सेवा का विस्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 6:06 PM IST

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मेरठ : शहर में सफर अब बेहद आसान हो गया है. शुक्रवार को सिटी ट्रांसपोर्ट बस सेवा द्वारा बेगमपुल स्थित मेट्रो और नमो भारत स्टेशन तक के लिए इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो गया. मेडिकल कॉलेज से लेकर बेगमपुल के बीच अब अधिकतम दस मिनट के अंतराल में एसी ई-सिटी बसें यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेंगी.

बीते महीने 22 फरवरी को मेरठ वासियों को बड़ी सौगात मिली थी. शहर में मेट्रो की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, वहीं नमो भारत भी 82 किलोमीटर के कॉरिडोर पर संचालित होनी शुरु हो गई थी. अब मेरठ वासियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एमएसटीएसएल) द्वारा भी इनिशिएटिव लेते हुए शहर के बीचोंबीच स्थित बेगमपुल स्टेशन तक यात्रियों को पहुंचाने के लिए फूलप्रूफ प्लान बनाया है.

इसलिए शुरू हुआ संचालन: UPSRT के क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप नायक ने बताया बीते 1 महीने में नमो भारत के चलने के बाद विभाग ये डाटा इकट्ठा कर रहा था कि मेरठ के सभी मेट्रो और नमो भारत के वे कौन-कौन से स्टेशन हैं, जहां से अधिकांश यात्री नमो भारत या मेट्रो में सफर करते हैं. ऐसे में शहर के मध्य में स्थित बेगमपुल स्टेशन से सबसे ज्यादा यात्रियों की आवाजाही करने की जानकारी प्राप्त हुई है. जिसके बाद मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (MSTSL ) को निर्देश दिए गए थे कि इस दिशा में योजना बनाएं. जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि मेडिकल कॉलेज और बेगमपुल चौराहे के बीच इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जाए, जिससे कि यात्रियों को भी सुविधा हो और राजस्व भी बढ़े. अब मेडिकल कॉलेज और गढ़ रोड़ के विभिन्न स्टॉपेज से नमो भारत स्टेशन तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी.

लोहिया नगर स्थित सिटी बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के डिपो प्रभारी सचिन सक्सेना ने बताया कि इस रूट पर यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि हजारों लोग जहां हर दिन मेडिकल कॉलेज आते हैं, वहीं नमो भारत या मेट्रो पकड़ना भी इस रूट के लोगों के लिए उपयोगी हो जाएगा. बताया कि अब 5 से 10 मिनट में बेगमपुल से लेकर मेडिकल कॉलेज के बीच में बसें उपलब्ध होंगी. बता दें कि अभी तक मेडिकल कॉलेज से बेगमपुल चौराहे तक कोई इलेक्ट्रिक बस सेवा सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं थी. अब 10 इलेक्ट्रिक बसें नियमित रूप से संचालित होंगी, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी.

यह रहेगा रूट और किराया: मेडिकल कॉलेज से बेगमपुल तक का सफर लगभग 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. मेडिकल कॉलेज से बेगमपुल तक अधिकतम किराया 20 रुपया जबकि न्यूनतम किराया 10 रुपये निर्धारित किया गया है. बेगमपुल से हापुड़ अड्डे तक का किराया दस रुपये होगा, वहीं मेडिकल से आगे गोकुलपुर तक बसें संचालित होंगी. इस रूट के स्टेशन राधा गोविंद, सराय मोड़, मेडिकल कॉलेज, तेजगढ़ी चौराहा, नई सड़क, सोहराबगेट बस अड्डा, गांधी आश्रम चौराहा, हापुड़ अड्डा, इंदिरा चौक, ईव्ज चौराहा, बच्चा पार्क चौराहा और जीआईसी से जो यात्री अपने गंतव्य की और पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए आसानी होगी.
इस रूट पर बसों का संचालन सुबह 6 बजकर 20 से शुरू हुआ, जबकि बेगमपुल(नमो भारत और मेट्रो का स्टेशन) स्टेशन से पहली बस सुबह 6 बजकर 50 मिनट पर चल रही है, मेडिकल कॉलेज की तरफ आखिरी बस का संचालन रात्रि 9 बजकर 40 मिनट पर होगा, जबकि बेगमपुल की ओर से 9 बजकर 5 मिनट तक उपलब्ध रहेगी.

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्र प्रबंधक संदीप नायक का कहना है कि इसी प्रकार अब मेरठ के वैशाली स्टेशन से भी रोडवेज बसों को उपलब्ध कराया गया है, यहां तक दिल्ली की ओर से आवाजाही करने वाले यात्रियों को इससे लाभ होगा.

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