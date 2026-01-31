ETV Bharat / state

युवा कांग्रेस में नहीं थम रही गुटबाजी, अब तीन जिलाध्यक्षों को थमाया कारण बताओ नोटिस

जोधपुर शहर, हनुमानगढ़ और बीकानेर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष को अनुशासनहीनता के लिए 48 घंटे में अपना जवाब देने को कहा गया है.

युवा कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के लिए साक्षात्कार
युवा कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के लिए साक्षात्कार (फाइल फोटो)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 31, 2026 at 12:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राजस्थान युवा कांग्रेस में गुटबाजी और धड़ेबंदी थमने का नाम नहीं ले रही है. पहले जहां गुटबाजी के चलते 200 से ज्यादा पदाधिकारियो को कारण बताओ नोटिस दिए गए, फिर तमाम प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया. अब तीन जिलाध्यक्षों को भी अनुशासनहीनता बरतने के मामले में कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं. हालांकि तीनों ही जिलाध्यक्षों की ओर से अभी तक प्रदेश प्रभारी को इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया है. कहा जा रहा है कि शनिवार शाम तक इस पर जवाब दिया जा सकता है.

युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विकास चिकारा, सह प्रभारी ज्ञानी शुक्ला और कपिल देसाई की ओर से जोधपुर शहर के जिलाध्यक्ष योगेश कछवाहा, हनुमानगढ़ के जिलाध्यक्ष विनोद बुडानिया और बीकानेर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष भंवर कूकना को संगठनात्मक प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस दिया गया है. साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि 48 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि संगठन आपके ऊपर पदमुक्त की कार्रवाई क्यों ना करें.

इसे भी पढ़ें: युवा कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी के लिए 600 दावेदारों के इंटरव्यू, सक्रियता और परफॉर्मेंस चयन का आधार

अनुशासनहीनता के लिए कारण बताओ नोटिस
अनुशासनहीनता के लिए कारण बताओ नोटिस (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो किया जा सकता है पदमुक्त : इधर युवा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष यशवीर सुरा ने बताया कि तीनों जिलाध्यक्षों की ओर से दिए गए जवाब से अगर पार्टी के प्रदेश प्रभारी विकास चिकारा संतुष्ट नहीं हुए तो उन्हें पदमुक्त किया जा सकता है. क्योंकि कई बार सार्वजनिक मंचों पर अनुशासनहीनता नहीं बरतने को लेकर सख्त निर्देश भी दिए गए हैं. इसके बावजूद भी लगातार अनुशासनहीनता बरती जा रही है. ऐसे में इस बार जिलाध्यक्षों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है.

हाल ही में भंग हुई थी प्रदेश कार्यकारिणी : दरअसल पिछले महीने ही गुटबाजी और धड़ेबंदी के चलते युवा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान युवा कांग्रेस की संपूर्ण कार्यकारिणी को भंग कर दिया था जिसमें 344 पदाधिकारी थे. पिछले दिनों ही नई कार्यकारिणी को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी विकास चिकारा की ओर से तीन दिन तक कार्यकर्ताओं के वन टू वन साक्षात्कार लिए गए थे.

3 दिन में करीब 600 कार्यकर्ताओं के इंटरव्यू हुए थे. उस दौरान विकास चिकारा का कहना था कि योग्य और पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को कार्यकारिणी में मौका दिया जाएगा लेकिन कार्यकारिणी इस बार पिछली कार्यकारिणी की तुलना में छोटी रहेगी और 80 से 100 के बीच ही कार्यकारिणी रहेगी. कहा जा रहा है कि 15 फरवरी तक प्रदेश युवा कांग्रेस की नई कार्यकारिणी सामने आ सकती है.

इसे भी पढ़ें: गुटबाजी की भेंट चढ़ी युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी! प्रभारी ने दिए भंग करने के आदेश

TAGGED:

CONGRESS
युवा कांग्रेस में गुटबाजी
कारण बताओ नोटिस
SHOW NOTICE CAUSE
RAJASTHAN YOUTH CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.