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अब मैच के टिकट के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन; पहली बार एलएसजी के मैचों में एम टिकट से मिलेगा प्रवेश

लखनऊ: इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले सभी मैचों के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स प्रबंधन ने पहली बार M टिकट की सुविधा शुरू की है. क्रिकेट प्रेमी बुक माई शो पर जैसे ही ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे, उनके मोबाइल नम्बर पर M टिकट भेज दिया जाएगा. जिसे स्टेडियम के गेट पर आसानी से स्कैन कराकर लोग जल्दी से प्रवेश पा सकेंगे. बता दें, M टिकट होने से उन्हें किसी भी ऑफलाइन काउंटर पर जाकर फिजिकल टिकट (हार्ड कॉपी) लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

टीम प्रबंधन ने बताया कि M टिकट होने से दर्शकों के प्रवेश की व्यवस्था बहुत आसान हो जाएगी. M टिकट ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं, जिससे दर्शकों को काउंटर पर लाइन में खड़े नहीं रहना पड़ेगा. M टिकट कागज रहित होते हैं, जिससे लोगों को टिकट को सुरक्षित रखने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. साथ ही एम टिकट सुरक्षित होते हैं और इन्हें किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा.



पहले मैच के टिकट हुए लांच: एलएसजी प्रबंधन ने बताया कि इकाना स्टेडियम में एक अप्रैल को लखनऊ सुपर जाइंट्स और दिल्ली कैपिटल के बीच होने वाले मैच के लिए टिकट रविवार से लांच कर दिए गए हैं. लोग बुक माई शो की वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं.