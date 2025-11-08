ETV Bharat / state

सुक्खू सरकार का व्यवस्था परिवर्तन, अब क्यू आर कोड से होगी जमाबंदी की तस्दीक, पटवारी के होंगे डिजिटल साइन

शिमला: हिमाचल में राजस्व विभाग में बड़ा बदलाव आया है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा दिया है, उसमें राजस्व विभाग अहम भूमिका में है. नए कदम के तहत सुक्खू सरकार ने राजस्व विभाग में जमाबन्दी को डिजिटाइज्ड करने को लेकर बड़ा परिवर्तन किया है. जमीन की जमाबंदी के लिए प्रारूप बदला गया है. अब जमाबंदी के लिए किसानों, ग्रामीणों आदि को पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं. आम जनता की सहूलियत के लिए सुक्खू सरकार ने जमाबंदी के फार्मेट को बदला है. इस संदर्भ में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पंत की तरफ से जारी अधिसूचना में अब जनता की आपत्तियों के लिए सात दिन का समय भी दिया गया है. नए फॉर्मेट में अब पटवारी के डिजिटल दस्तखत होंगे. उल्लेखनीय है कि जमाबंदी में पहले 12 कॉलम होते थे. राजस्व विभाग के कर्मचारी इसे मैन्युअल बनाते थे. नई व्यवस्था में अब इसमें सिर्फ सात कॉलम रह गए हैं. यही नहीं, इसके साथ ही ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए क्यूआर कोड पहली बार जमाबंदी में जोड़ा गया है. बड़ी बात है कि पटवारी के डिजिटल दस्तखत का प्रावधान भी पहली बार लाया गया है. गौरतलब है कि राजस्व रिकॉर्ड में मालिकाना हक को लेकर जमाबंदी का इस्तेमाल होता है. जमीन किसके नाम है और जमीन पर कब्जा किसका है, ये बातें तय होती हैं. इसके अलावा जमीन की किस्म क्या है, जमीन पर लोन तो नहीं, ये सभी बातें जमाबंदी से तय होती रही हैं. अब जमाबंदी में क्यूआर कोड जुड़ने से इसे आसानी से वेरीफाई यानी इसकी तस्दीक आसानी से की जा सकेगी.