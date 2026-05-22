ETV Bharat / state

पेंशनर्स के लिए सरकार ने आसान किए नियम, शहरी बुजुर्गों के पेंशन का 'आधार' बनेंगे ये डॉक्यूमेंट, अब ऐसे होगी पहचान

अब अगर ग्रामीण क्षेत्र का जो निवासी है उसे अपने उम्र के प्रमाणपत्र के रूप शैक्षिक अभिलेख देना होगा, यानी जो उनके अंक पत्र में प्रमाणित जन्मतिथि है, वही आयु का प्रमाण पत्र माना जाएगा. अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन परिवार रजिस्टर (कुटुंब रिजस्टर) में नाम दर्ज है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए उसे भी उम्र के प्रमाण के तौर पर उपयोग में लिया जा सकता है.

जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए आधार की अनिवार्यता अभी भी है. पहले आधार कार्ड में जो जन्मतिथि अंकित थी उसे ही आधार मानते हुए उम्र का प्रमाण-पत्र मान लिया जाता था, लेकिन भारत सरकार के निर्देश के अनुसार आधार को उम्र प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा. सरकार ने उसे अमान्य कर दिया है.

मेरठ : सरकार ने पेंशन पाने वाले बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है. उम्र के निर्धारण के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से सुझाए गए 5 में से कोई भी एक साक्ष्य दिया जा सकता है. आधार कार्ड के अलावा उम्र के निर्धारण को लेकर शासन ने नागरिकों के लिए अपने नियमों में बदलाव किया है.

समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया, उम्र के प्रमाण के तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में कुटुंब रजिस्टर होता है, लेकिन नगरीय क्षेत्र में यह कुटुंब रजिस्टर की नकल नगरीय क्षेत्र मे जारी नहीं की जाती है, ऐसे में कुटुंब रजिस्टर की नकल का प्रावधान नगरीय क्षेत्र में नहीं था, जिस वजह से शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को बहुत परेशानी हो रही थी.

नगरी क्षेत्र के ऐसे ही व्यक्तियों के परेशानी को देखते हुए शासन ने अब शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए भी कुछ व्यवस्था की है और नियम में बदलाव किया है. किसी भी ऐसे व्यक्ति का शैक्षिक प्रमाण पत्र में जो तिथि है वह उम्र के प्रमाण पत्र के रूप में होगी, यदि वह आवेदक पढ़ा लिखा नहीं है तो शहरी क्षेत्र के लिए आधार के बजाए कुछ और विकल्प दे दिए गए हैं. जिसमें मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड.

ऐसी स्थिति में आवेदक को एक प्रमाण पत्र और भी देना होगा जिसमें उन्हें यह बताना होगा कि वह नगरीय क्षेत्र के निवासी हैं और उनके पास हाईस्कूल स्तर का कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र नहीं है. इस तरह के स्व घोषणा पत्र के साथ ये विकल्प दिए गए हैं. साथ ही यहां यह जानना भी बेहद जरूरी है कि अगर नगरीय क्षेत्र में कोई व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करना चाहता है तो उनके लिए वार्षिक आय न्यूनतम 56 हजार 460 रुपये होनी चाहिए, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46 हजार 80 रूपये का वार्षिक आय या उससे कम होनी चाहिए. बता दें कि वर्तमान में ये पेंशन एक हजार रुपया प्रतिमाह है, अब जल्द ही इसमें भी 500 रुपये की बढ़ोत्तरी होने जा रही है.

यह भी पढ़ें : मेरठ में नर्स का मर्डर, वार्ड ब्वाय दोस्त ने की हत्या, बहन शव को अस्पताल में छोड़ कर भागी, दोनों गिरफ्तार