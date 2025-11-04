एक परिवार के चार सदस्यों की मौत के बाद जागा प्रशासन: इस ट्रिक से घटेगा रोड एक्सीडेंट का ग्राफ !
अलवर में सड़क हादसे रोकने के लिए अब तकनीक का सहारा लिया जाएगा. प्रशासन दुर्घटना संभावित स्थलों का पता लगाएगा.
Published : November 4, 2025 at 10:16 AM IST
अलवर: शहर के समीप छठी मील के पास तीन दिन पहले हुई सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत के दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन की नींद खुली है. खुद जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक अन्य अधिकारियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और ऐसी घटनाओं पर तुरंत रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान चलाने के निर्देश दिए. अब प्रशासन अभियान के दौरान तकनीक के जरिए जिले भर में दुर्घटना-संभावित स्थलों को तलाशेगा. साथ ही, वहां सीसीटीवी कैमरे एवं अन्य तकनीक के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय करेगा, जिससे जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि तीन दिन पहले अलवर शहर के समीप हुए सड़क हादसे में एक परिवार के चार लोगों की मौत हो गई थी. उन्होंने बताया कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ ही प्रशासन अब जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए उपाय करने में जुटा है. इसके लिए पुलिस की ओर से जिले में मंगलवार से सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा.
अभियान में प्रशासन की ओर से उन स्थानों की तलाश की जाएगी, जहां ज्यादा संख्या में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं. इसके लिए पूर्व में हुई बड़ी दुर्घटनाओं का भी अध्ययन किया जाएगा. साथ ही ऐसे एक्सीडेंट स्थलों के चयन के लिए तकनीक का सहारा लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह सड़क सुरक्षा अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक जिले में ज्यादातर दुर्घटना-संभावित स्थलों को चिन्हित नहीं कर लिया जाए.
दुर्घटनाओं पर रोक के लिए होगी कार्रवाई: पुलिस की ओर से तकनीक के माध्यम से जिले में सड़क दुर्घटना स्थलों का चयन करने के बाद, वहां आगामी समय में सड़क हादसे न हों, इसके उपाय भी किए जाएंगे. इसमें दुर्घटना स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के अलावा तकनीक के अन्य साधन भी उपयोग में लिए जाएंगे. अलवर में किसी बड़ी सड़क दुर्घटना के बाद संभवत: प्रशासन की ओर से ऐसा अभियान चलाकर दुर्घटना रोकने के प्रयास लंबे समय बाद हो रहे हैं.
जिले में 33 ब्लैक स्पॉट चिन्हित: प्रशासन की ओर से अलवर जिले में पूर्व में 33 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे. हालांकि, प्रशासन की ओर से हर महीने यातायात प्रबंधन समिति की बैठक होती है और इनमें सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने एवं वहां दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों पर भी चर्चा होती है, लेकिन कार्रवाई ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने तक सीमित रहती है. यही कारण है कि सड़क दुर्घटनाओं में ज्यादा कमी नहीं आ पाई है.