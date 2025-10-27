ETV Bharat / state

अब सरकारी स्कूलों में भी बच्चे की अनुपस्थिति पर पेरेंट्स को आएगा SMS, एक ही होगी सभी स्कूलों की यूनिफॉर्म

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा और बच्चों को समय पर किताबें दी जाएंगी.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 27, 2025 at 4:58 PM IST

कोटा: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कोटा दौरे पर आए हुए हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह निजी स्कूलों में बच्चों के स्कूल न जाने पर पेरेंट्स के मोबाइल पर मैसेज आता है, यह व्यवस्था अब सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों पर भी लागू होगी. राजस्थान सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग के पास सभी बच्चों का डाटा शाला दर्पण पोर्टल पर मौजूद है, जिसमें उनके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर भी हैं. ऐसे में बच्चों के स्कूल न पहुंचने पर उनके मां-बाप को यह मैसेज भेजा जाएगा. इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा.

मदन दिलावर ने कहा कि बच्चों के माता-पिता को जब मैसेज जाएगा तो वे अपने बच्चों की चिंता भी करेंगे कि बच्चा स्कूल नहीं गया तो कहां है, यह भी उन्हें पता चल जाएगा. मदन दिलावर ने यह भी कहा कि पहले ही हम घोषणा कर चुके हैं कि 1 अप्रैल से शैक्षणिक सत्र शुरू होगा और बच्चों को पुस्तकें भी समय पर मिल जाएंगी. ऐसे में गर्मी की छुट्टियों में बच्चे इन पुस्तकों से पढ़ाई भी कर सकेंगे. पहले जून से शैक्षणिक सत्र शुरू होने पर बच्चों को कुछ परेशानी होती थी.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (ETV Bharat Kota)

शिक्षक भी नजर आएंगे यूनिफॉर्म में: मंत्री दिलावर ने यह भी कहा कि अब सरकारी और निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म एक ही कर दी जाएगी, लेकिन इनमें टाई को कोई जगह नहीं होगी. निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की एक जैसी गणवेश होगी. इनमें शर्ट, पैंट, जूते, स्कर्ट व सब कुछ एक होगा, लेकिन उनमें टाई को जगह हम नहीं देंगे. दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि बच्चे ही नहीं, स्कूलों के शिक्षक भी अब यूनिफॉर्म में नजर आएंगे. सभी टीचर्स की एक जैसी गणवेश होगी. इसके साथ ही सभी शिक्षकों को आईडी कार्ड जारी होंगे. यह आईडी कार्ड बनने के बाद हम विद्यार्थियों को भी परिचय पत्र जारी कर देंगे.

ऑफिस खुलने पर सुबह होगा राष्ट्रगीत, बंद होने से पहले राष्ट्रगान: मंत्री मदन दिलावर ने इस दौरान कहा कि उनके पास राज्य सरकार के तीन विभाग हैं, जिनमें स्कूल व संस्कृत शिक्षा और पंचायती राज विभाग शामिल हैं. इन तीनों के सभी दफ्तरों में सुबह राष्ट्रगीत होगा और जब शाम को कार्यालय बंद होगा, उसके ठीक पहले राष्ट्रगान इन सभी दफ्तरों में होगा. इसके लिए सभी कार्मिकों को समय पर पहुंचना होगा और दोनों समय पर उनकी उपस्थिति रहेगी. इसके लिए जल्द ही दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएंगे.

मीडिया ने मदन दिलावर से पूछा कि स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि जब सुबह राष्ट्रगीत होगा, तब सभी शिक्षकों की मौजूदगी वहां पर होगी. वहीं पर सबको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी. ऐसा ही पंचायती राज के सभी दफ्तरों में भी होगा, जिनमें जिला परिषद, पंचायत समिति से लेकर ग्राम पंचायत तक के कार्यालय शामिल हैं.

