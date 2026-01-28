ETV Bharat / state

सुई चुभोने की जरूरत नहीं, अब त्वचा पर लगा सेंसर देगा शुगर लेवल की जानकारी, ऐप से होगी डायबिटीज की मॉनिटरिंग

सेंसर की खास बात यह है कि मरीज के साथ-साथ शुगर लेवल की जानकारी संबंधित चिकित्सक को भी मिलती रहती है.

Doctor monitoring sugar levels
शुगर लेवल मॉनिटर करते चिकित्सक (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 28, 2026 at 8:17 PM IST

4 Min Read
जयपुर: डायबिटीज मरीजों को शरीर में शुगर की स्थिति जानने के लिए अब बार-बार उंगली में सुई चुभोने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नई कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग (CGM) तकनीक के जरिए मरीज 15 दिनों तक बिना दर्द के रियल-टाइम ब्लड शुगर लेवल की जानकारी ले सकेंगे. इस तकनीक में एक छोटा-सा सेंसर त्वचा पर लगाया जाता है, जो लगातार शरीर में ग्लूकोज लेवल को मापता है. यह डेटा मोबाइल ऐप या डिजिटल डिवाइस पर तुरंत उपलब्ध हो जाता है, जिससे मरीज और डॉक्टर दोनों शुगर के उतार-चढ़ाव पर नजर रख सकते हैं. चिकित्सकों का कहना है कि यह तकनीक डायबिटीज के इलाज को एक नई दिशा दे सकती है.

हर एक मिनट मिलती है शुगर लेवल की जानकारी: वरिष्ठ डायबिटीज विशेषज्ञ डॉ अरविंद गुप्ता का कहना है कि इसके सेंसर अब 15 दिनों तक लगातार ग्लूकोज लेवल ट्रैक करता है. इसे ऊपरी बांह के पीछे लगाया जाता है और यह बेहद हल्का व आरामदायक है. डॉ गुप्ता का कहना है कि यह सेंसर ब्लूटूथ के जरिए हर एक मिनट में शुगर लेवल की जानकारी मरीज तक पहुंचाता है. वहीं इसका ऐप पिछले 8 घंटों का पूरा ट्रेंड भी दिखाता है, जिससे मरीज और डॉक्टर दोनों स्थिति को बेहतर समझ पाते हैं.

सेंसर ऐसे देगा शुगर लेवल का डेटा (ETV Bharat Jaipur)

मरीज-चिकित्सक दोनों देख सकते हैं डेटा: उन्होंने बताया कि शुगर चेक के लिए बार-बार सुई चुभोने की जरूरत खत्म हो जाती है. खास बात यह है कि मरीज के साथ साथ शुगर लेवल की जानकारी संबंधित चिकित्सक को भी मिलती रहती है. यह उन मरीजों के लिए भी काफी कारगर है जिनकी सर्जरी हुई है और मरीज शुगर पेशेंट है. क्योंकि शुगर पेशेंट के घाव भरने में काफी समय लगता है. ऐसे में इस तरह के पेशेंट को दिन में तकरीबन तीन बार शुगर चैक करनी पड़ती है.

कैसे काम करती है यह तकनीक:

How CGM sensor works
कैसे काम करती है सीजीएम तकनीक (ETV Bharat GFX)

सावधानी जरूरी: डॉ गुप्ता का कहना है कि आमतौर पर CGM लगाने से शरीर पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता और यह पूरी प्रक्रिया दर्द रहित होती है. फिर भी कुछ सावधानी मरीज रखना जरूरी है. यह सिस्टम वॉटर प्रूफ नहीं होता, लेकिन हम इस पर वॉटर प्रूफ टेप लगा देते हैं. साथ ही मरीज को सलाह दी जाती है कि इसे पानी से बचाकर रखे. इसके साथ ही कपड़े पहनते समय या फिर उतारते समय थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत होती है. इसके अलावा इस मॉनिटरिंग सिस्टम के लगने के बाद मरीज को अपनी दिनचर्या में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता. आप इस मॉनिटरिंग सिस्टम को लगाकर एक्सरसाइज, वाहन चलाना या फिर घर के अन्य काम आसानी से कर सकते हैं.

Skin mounted sensor to measure glucose levels in body
शरीर में ग्लूकोज लेवल को मापने वाला त्वचा पर लगा सेंसर (ETV Bharat Jaipur)

टाइप 1 और 2 डायबिटीज में भी कारगर: डॉ गुप्ता का कहना है कि यह तकनीक आने वाले समय में डायबिटीज के मरीजों के इलाज को पूरी तरह से बदल सकती है. इसका सबसे अधिक फायदा इंसुलिन लेने वाले मरीजों के लिए है. यह तकनीक टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों तरह के मरीजों के लिए उपयोगी है. रियल-टाइम अलर्ट्स से कई बार हाइपो या हाइपोग्लाइसीमिया की गंभीर स्थिति बनने से पहले ही रोकथाम संभव हो जाती है. यह 2 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए भी सुरक्षित है.

