सुई चुभोने की जरूरत नहीं, अब त्वचा पर लगा सेंसर देगा शुगर लेवल की जानकारी, ऐप से होगी डायबिटीज की मॉनिटरिंग

जयपुर: डायबिटीज मरीजों को शरीर में शुगर की स्थिति जानने के लिए अब बार-बार उंगली में सुई चुभोने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नई कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग (CGM) तकनीक के जरिए मरीज 15 दिनों तक बिना दर्द के रियल-टाइम ब्लड शुगर लेवल की जानकारी ले सकेंगे. इस तकनीक में एक छोटा-सा सेंसर त्वचा पर लगाया जाता है, जो लगातार शरीर में ग्लूकोज लेवल को मापता है. यह डेटा मोबाइल ऐप या डिजिटल डिवाइस पर तुरंत उपलब्ध हो जाता है, जिससे मरीज और डॉक्टर दोनों शुगर के उतार-चढ़ाव पर नजर रख सकते हैं. चिकित्सकों का कहना है कि यह तकनीक डायबिटीज के इलाज को एक नई दिशा दे सकती है.

हर एक मिनट मिलती है शुगर लेवल की जानकारी: वरिष्ठ डायबिटीज विशेषज्ञ डॉ अरविंद गुप्ता का कहना है कि इसके सेंसर अब 15 दिनों तक लगातार ग्लूकोज लेवल ट्रैक करता है. इसे ऊपरी बांह के पीछे लगाया जाता है और यह बेहद हल्का व आरामदायक है. डॉ गुप्ता का कहना है कि यह सेंसर ब्लूटूथ के जरिए हर एक मिनट में शुगर लेवल की जानकारी मरीज तक पहुंचाता है. वहीं इसका ऐप पिछले 8 घंटों का पूरा ट्रेंड भी दिखाता है, जिससे मरीज और डॉक्टर दोनों स्थिति को बेहतर समझ पाते हैं.

सेंसर ऐसे देगा शुगर लेवल का डेटा (ETV Bharat Jaipur)

मरीज-चिकित्सक दोनों देख सकते हैं डेटा: उन्होंने बताया कि शुगर चेक के लिए बार-बार सुई चुभोने की जरूरत खत्म हो जाती है. खास बात यह है कि मरीज के साथ साथ शुगर लेवल की जानकारी संबंधित चिकित्सक को भी मिलती रहती है. यह उन मरीजों के लिए भी काफी कारगर है जिनकी सर्जरी हुई है और मरीज शुगर पेशेंट है. क्योंकि शुगर पेशेंट के घाव भरने में काफी समय लगता है. ऐसे में इस तरह के पेशेंट को दिन में तकरीबन तीन बार शुगर चैक करनी पड़ती है.