अब एप से होगी सरकारी अस्पतालों में मेडिकल टेस्ट की पेमेंट, डॉक्टरों से ले सकेंगे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट

सीएम ने मेडिकल टेस्ट की ऑनलाइन पेमेंट के लिए ऐप विकसित करने निर्देश दिए हैं. ये डिजिटल गवर्नेंस की ओर एक और कदम होगा.

अब एप से होगी सरकारी अस्पतालों में मेडिकल टेस्ट की पेमेंट
अब एप से होगी सरकारी अस्पतालों में मेडिकल टेस्ट की पेमेंट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 7:20 AM IST

शिमला: सरकारी अस्पतालों में अब मेडिकल टेस्ट का भुगतान करने के लिए लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सरकार इसके लिए अब एप लेकर आ रही है. इसके जरिए लोग ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं.

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए प्रदेश के अस्पतालों में होने वाले मेडिकल टेस्ट की ऑनलाइन पेमेंट के लिए ऐप विकसित करने निर्देश दिए हैं. स्वास्थ्य विभाग, डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग से समन्वय स्थापित कर एक महीने के भीतर ऐप विकसित करेगा, ताकि लोगों को सुलभ एवं कैशलैस सेवाएं प्राप्त हों. इससे लोगों को अस्पतालों में टेस्ट की फीस जमा करवाने के लिए कतारों में नहीं लगना पड़ेगा तथा उन्हें गुणात्मक एवं बिना रुके हुए स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी. इसके अलावा इच्छुक व्यक्ति विभिन्न अस्पतालों में नियुक्त चिकित्सकों के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी निर्धारित कर सकेंगे.

प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य विभाग में अनेक सुधार कर रही है और प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों में अत्याधुनिक मशीनरी उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि लोगों को स्वास्थ्य जांच और इलाज के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े. प्रदेश सरकार ने आगामी वर्षों में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास और विस्तार पर 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि व्यय करने का निर्णय लिया है.स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र वर्तमान प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में है और लोगों को गुणात्मक स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गई हैं.

गौरतलब है कि अभी तक अस्पतालो मे मरीज टेस्ट कराने के लिए लम्बी कतारों मे सुबह लाइन में लग जाते हैं. फिर रिपोर्ट के लिए लम्बी कतारों मे लगते हैं, लेकिन अब सरकार के इस कदम से लोगों को राहत मिलने वाली है. इससे मरीजों और तीमारदारों को काफी सहूलियत मिलेगी.

