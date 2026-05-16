अब बनारस रेलवे स्टेशन पर एक क्लिक में स्क्रीन पर मिलेगी पैसेंजर्स को स्टेशन के हर कोने की जानकारी
एलईडी टच-स्क्रीन कियोस्क सिर्फ एक डिजिटल मैप से कहीं अधिक है, जो पूरे स्टेशन का लाइव इंटरैक्टिव मैप 360° वर्चुअल स्टेशन विजन टूर करवा देगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 5:37 PM IST
वाराणसी : बनारस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में हर रोज वृद्धि हो रही है. दिल्ली सहित मुंबई और अन्य जगहों की ट्रेनों को अब इसी स्टेशन से संचालित किया जाता है, जिसके कारण पैसेंजर को इस बड़े स्टेशन पर आने के बाद कई जगह से बाहर निकालने और टिकट काउंटर से लेकर जगह तलाशने में दिक्कत होने का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब यह दिक्कत नहीं होगी.
रेलवे स्टेशन पर ही एक ऐसे हाईटेक मैप सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है. जहां जाकर एक क्लिक पर पैसेंजर खुद से पूरे स्टेशन की लोकेशन को इसी स्क्रीन के जरिए ट्रैक कर सकेंगे.
वाराणसी मंडल के वाणिज्य विभाग ने बनारस रेलवे स्टेशन (BNRS) पर यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह से बदलने के लिए एक अत्याधुनिक "मार्गदर्शक" स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया है.
प्लेटफार्म नंबर 8 के पास में एंट्री गेट पर इसे लगाया गया है. यह एलईडी टच-स्क्रीन कियोस्क सिर्फ एक डिजिटल मैप से कहीं अधिक है, जो पूरे स्टेशन का लाइव इंटरैक्टिव मैप 360° वर्चुअल स्टेशन विजन टूर करवा देगा.
इस बारे में पूर्वोत्तर रेलवे की जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया की इस ओटोमेटिक सिस्टम के माध्यम से स्टेशन पर उपलब्ध शौचालय, पानी के बूथ, वॉटर कूलर,आरक्षित, अनारक्षित टिकट काउंटर, जन सुविधा केंद्र (पूछताछ), वातानुकूलित लाउंज, विभिन्न श्रेणी के प्रतीक्षालय, बेबी फिडिंग कक्ष, यात्री विश्रामालय, डोरमेट्री, जन आहार, फूड एवं कैटरिंग स्टॉल, पार्किंग छात्रावास आदि तक तुरंत खोज कर पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है.
चयनित स्थान तक पहुंचने के लिए स्मार्ट नेविगेशन पथ के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें और अपने फोन पर गूगल मैप्स की तरह स्टेशन को नेविगेट करें, यह ऑडियो-विजुअल मार्गदर्शन के साथ विशेष दिव्यांग-अनुकूल मार्ग प्रदान करता है, जो रेलवे ट्रैक के पास जाने से रोकने के लिए स्मार्ट चेतावनी (अलर्ट) देने के साथ-साथ व्हीलचेयर और अन्य यात्री सहायता अनुरोधों के लिए भी डिजिटल हेल्प डेस्क उपलब्ध कराता है.