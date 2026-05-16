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अब बनारस रेलवे स्टेशन पर एक क्लिक में स्क्रीन पर मिलेगी पैसेंजर्स को स्टेशन के हर कोने की जानकारी

बनारस रेलवे स्टेशन पर हाईटेक मैप सिस्टम इंस्टॉल. ( ETV Bharat )

वाराणसी : बनारस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या में हर रोज वृद्धि हो रही है. दिल्ली सहित मुंबई और अन्य जगहों की ट्रेनों को अब इसी स्टेशन से संचालित किया जाता है, जिसके कारण पैसेंजर को इस बड़े स्टेशन पर आने के बाद कई जगह से बाहर निकालने और टिकट काउंटर से लेकर जगह तलाशने में दिक्कत होने का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब यह दिक्कत नहीं होगी. रेलवे स्टेशन पर ही एक ऐसे हाईटेक मैप सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है. जहां जाकर एक क्लिक पर पैसेंजर खुद से पूरे स्टेशन की लोकेशन को इसी स्क्रीन के जरिए ट्रैक कर सकेंगे. वाराणसी मंडल के वाणिज्य विभाग ने बनारस रेलवे स्टेशन (BNRS) पर यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह से बदलने के लिए एक अत्याधुनिक "मार्गदर्शक" स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया है.