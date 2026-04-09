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उत्तर प्रदेश में सरकारी गेस्ट हाउस की अब केवल ऑनलाइन बुकिंग, PWD से होगा नया बदलाव

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी गेस्ट हाउस और सर्किट हाउस की बुकिंग को पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया जा रहा है. इनकी बुकिंग जल्द ही केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही हो सकेगी. ऑफलाइन बुकिंग पूरी तरह बंद कर दी जाएगी. इसकी शुरुआत लोक निर्माण विभाग के अधीनस्थ सर्किट हाउस, निरीक्षण भवन और गेस्ट हाउस से की जा रही है. मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, प्रदेश के सभी जनपदों में लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षणाधीन गेस्ट हाउसों में सुइट, कक्षों की बुकिंग अब http://guesthouse.uppwd.gov.in पोर्टल के जरिए ही होगी.

जिलाधिकारियों को पहले से ही इस पोर्टल का लॉगिन आईडी और पासवर्ड जारी कर दिया गया है. शासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस पोर्टल के अलावा किसी अन्य माध्यम से बुकिंग नहीं की जाएगी. सरकार का यह कदम बुकिंग में हो रही अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है. मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बताया कि पहले पोर्टल पर बुकिंग प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रही थी, जिससे अतिथियों को असुविधा हो रही थी. नए दिशा-निर्देशों में इस समस्या का समाधान किया गया है.

वॉक-इन अतिथियों के लिए भी ऑनलाइन अनिवार्य: अगर कोई अतिथि बिना पूर्व बुकिंग के गेस्ट हाउस पहुंचता है, तो भी कक्ष की उपलब्धता के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल पर ही उसकी डिटेल्स भरकर ऑनलाइन भुगतान लेना होगा. बिना ऑनलाइन बुकिंग के कोई भी कमरा आवंटित नहीं किया जाएगा.

वीआईपी और प्रोटोकॉल के लिए 10% आरक्षण: शासनादेश में प्रोटोकॉल और वीआईपी विजिट को ध्यान में रखते हुए कुछ छूट भी दी गई है. जिन सर्किट हाउस या निरीक्षण भवनों में 10 से अधिक कमरे हैं, वहां 4 कमरे और जिनमें 10 से कम कमरे हैं, वहां 2 कमरे प्रोटोकॉल के लिए आरक्षित रखे जाएंगे. ये कमरे भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही अतिथियों को आवंटित किए जाएंगे. जिलाधिकारी विशेष परिस्थितियों में इन आरक्षित कमरों में बदलाव कर सकते हैं. मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू कराएं और पोर्टल के संचालन में किसी भी प्रकार की कमी न आने दें.

पारदर्शिता और सुविधा पर जोर: सरकार का मानना है कि ऑनलाइन बुकिंग से न केवल बुकिंग में पारदर्शिता आएगी बल्कि भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी कम होंगी. आम नागरिक, अधिकारी और विशिष्ट अतिथि सभी को समान रूप से सुविधा मिल सकेगी.पोर्टल पर रीयल-टाइम उपलब्धता देखने, प्री-बुकिंग करने और भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध है. एसपी गोयल ने कहा कि प्रदेश भर में लागू होने वाली इस नई व्यवस्था से सरकारी गेस्ट हाउसों का उपयोग अब और अधिक सुव्यवस्थित और जवाबदेह हो जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही अन्य विभागों के गेस्ट हाउसों को भी इस ऑनलाइन सिस्टम में शामिल किया जाएगा. लखनऊ में सरकारी गेस्ट हाउस (सरकारी अतिथि उत्तर प्रदेश में कुल 334 गेस्ट हाउस और 21 सर्किट हाउस PWD के अधीन हैं, जिनमें से कुछ लखनऊ में भी हैं.

https://www.guesthouse.uppwd.gov.in पर पूरी जानकारी की जा सकती है.

प्रमुख सरकारी गेस्ट हाउस