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चंडीगढ़ में शराब बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव, अब सुपरमार्केट और पेट्रोल पंप पर भी मिल सकती है शराब

चंडीगढ़ में शराब बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. अब सुपरमार्केट और पेट्रोल पंप पर भी शराब मिल सकती है.

Now liquor will be available at supermarkets and petrol pumps in Chandigarh
चंडीगढ़ में शराब बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 26, 2026 at 7:58 PM IST

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चंडीगढ़ : शहर में शराब बिक्री को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. नई एक्साइज पॉलिसी के तहत अब शराब सिर्फ पारंपरिक ठेकों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आम बड़ी दुकानों, सुपरमार्केट और पेट्रोल पंप तक इसकी पहुंच बढ़ाने की तैयारी है.

डिपार्टमेंटल स्टोर, पेट्रोल पंप से शराब खरीद सकेंगे : प्रशासन के अनुसार, आने वाले समय में लोग किराने या अन्य सामान के साथ ही शराब भी खरीद सकेंगे. हालांकि ये सुविधा हर दुकान को नहीं मिलेगी. इसके लिए कुछ सख्त शर्तें तय की गई हैं. डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंटल स्टोर या पेट्रोल पंप को शराब बेचने की अनुमति दी जाएगी, जिनका सालाना टर्नओवर (जीएसटी रिटर्न) 3 करोड़ रुपये से ज्यादा होगा. इसके लिए संबंधित दुकानों को 10B के तहत लाइसेंस लेना जरूरी होगा.

चंडीगढ़ में शराब बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव (Etv Bharat)

राजस्व बढ़ाना मकसद : प्रशासन का कहना है कि इस फैसले के पीछे उद्देश्य सिस्टम को ज्यादा व्यवस्थित करना और राजस्व बढ़ाना है. साथ ही, ये व्यवस्था उन लोगों के लिए भी सहूलियत लेकर आएगी, जो ठेकों पर जाने में झिझक महसूस करते हैं, जैसे महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक. इस पॉलिसी को तैयार करते समय अन्य शहरों और विदेशों के मॉडल को भी ध्यान में रखा गया है, जहां शराब सिर्फ अलग-थलग ठेकों तक सीमित नहीं होती.

रात 12 बजे तक खुल सकेंगे ठेके : हालांकि अभी शहर में बहुत कम ऐसे बड़े स्टोर या पेट्रोल पंप हैं, जो इस शर्त को पूरा करते हों, लेकिन भविष्य में योग्य संस्थान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं, शराब के ठेकों के समय में भी बदलाव किया गया है. अब ठेके रात 12 बजे तक खुले रह सकेंगे. ये समय आसपास के राज्यों को ध्यान में रखकर तय किया गया है.

सख्त किए गए अलॉटमेंट के नियम : डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार ने ये भी बताया कि इस बार ठेकों की अलॉटमेंट प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. ठेका लेने वालों को 17 प्रतिशत सालाना राशि पहले जमा करनी होगी, ताकि बीच में ठेका छोड़ने की स्थिति ना बने. पिछले साल कई ठेके अलॉट होने के बावजूद चालू नहीं हो पाए थे, इसलिए इस बार नियम सख्त किए गए हैं. फिलहाल चार ठेकों की बोली बाकी है और प्रशासन की कोशिश है कि 1 अप्रैल तक सभी ठेके शुरू हो जाएं. इस नई नीति से प्रशासन को करीब 150 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है. वहीं, शराब के शौकीनों के लिए शहर में खरीद के नए विकल्प भी खुल जाएंगे.

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