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बनारस के घाटों पर अब चलना होगा और भी आसान; पर्यटन विभाग ने शुरू किया रैंप का निर्माण

बनारस के घाटों पर अब चलना होगा और भी आसान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: प्राचीन नगरी काशी के गंगा घाटों का स्ट्रक्चर भी बेहद पुराना है. इसकी वजह से बच्चों और बुजुर्गों का घाट पर चलना थोड़ा मुश्किल होता है. इसे ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग ने बाबा विश्वनाथ धाम से रविदास घाट तक रैंप बनाने का काम शुरू किया है. करीब 41 करोड़ की लागत से बनने वाला यह कॉरिडोर बिना किसी परेशानी के पर्यटकों को घाटों की सैर कराएगा.

संयुक्त निदेशक पर्यटन दिनेश कुमार ने बताया कि बनारस आने वाले पर्यटकों के सामने यह बड़ा चैलेंज होता है. सड़क के जरिए तो वह विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचाते हैं, लेकिन अगर गंगा घाट पर घूमते हुए वह विश्वनाथ धाम तक जाना चाहें तो दिक्कत होती है. सीढ़ियों का स्ट्रक्चर ऊपर-नीचे होना और काफी पुरानी और खड़ी सीढ़िया होने के कारण पर्यटकों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है.

संयुक्त निदेशक पर्यटन दिनेश कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)

ऐसे में पर्यटन विभाग ने यूपी सरकार के निर्देश पर रविदास घाट से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है. रविदास घाट से लेकर विश्वनाथ धाम तक लगभग दो दर्जन से ज्यादा घाटों पर इस तरह के प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम किया जाएगा, जो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे. उन्होंने बताया कि घाटों के रूट पर एकरूपता दिखाई दे और लोगों को चलने में परेशानी नहीं होगी.

उन्होंने बताया कि एक रैंप भी तैयार हो रहा है. यह रैंप घाटों के रास्ते से होते हुए सीधे विश्वनाथ धाम तक जाएगा, ताकि इस रूट पर व्हीलचेयर भी चल सके और लोग पैदल भी चलते हुए विश्वनाथ मंदिर तक जा सकें.