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अब ईस्ट अफ्रीका से लेकर इथोपिया तक पहुंचेंगे भारतीय उत्पाद, प्रोडक्ट पर नहीं लगेगी कोई ड्यूटी

भारतीय निर्यातकों के लिए कारोबार विस्तार को लेकर यूरोप के कई देशों संग मुक्त व्यापार समझौता भी किया गया है.

यूरोप के कई देशों से हुआ समझौता.
यूरोप के कई देशों से हुआ समझौता. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 6:42 PM IST

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कानपुर : पिछले एक साल से लगातार कभी अमेरीकी टैरिफ तो कभी मिडिल ईस्ट वार का संकट झेल रहे निर्यातकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. कुछ समय पहले फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) की ओर से एक सर्वे कराया गया था. जिसमें ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लेकर चिले, ब्राजील, कम्बोडिया और इथोपिया जैसे देशों ने निर्यात कारोबार को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया.

सरकार ने पूरी की तैयारियां : अब भारतीय निर्यातक अपने प्रमुख उत्पादों- लेदर, सैडलरी, फैशन एन्ड लाइफ स्टाइल, फार्मास्युटिकल्स, ऑटोमोबाइल, प्रॉसेस्ड फ़ूड्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स समेत अन्य का निर्यात कर सकेंगे. इसके लिए सरकार ने अपने स्तर से तैयारियां पूरी कर ली हैं. बता दें, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मौदी इथोपिया दौरे पर भी गए थे. जहां कई डील हुए थे.

यूरोप के कई देशों संग हुआ है करार: फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने कहा, कुछ समय पहले ही भारतीय निर्यातकों के लिए कारोबार विस्तार को लेकर यूरोप के कई देशों संग मुक्त व्यापार समझौता भी किया गया. इससे भी भारतीय निर्यातकों को बड़ा लाभ होगा. अब उनके उत्पादों पर किसी तरह की ड्यूटी नहीं लगेगी. जिसके चलते उनके उत्पादों की मांग बढ़ेगी.

10 हजार करोड़ रुपये का हुआ था कारोबार : इन देशों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ग्रीस, उरुग्वे, लक्जमबर्ग व आइसलैंड शामिल हैं. उन्होंने कहा साल 2024-25 में केवल कानपुर से 10 हज़ार करोड़ रुपये से भी अधिक का कारोबार हुआ था. हालांकि साल 2025-26 में निर्यातकों के लिए कुछ मुश्किलें जरूर रही हैं.

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यूरोप से व्यापार को लेकर समझौता
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