अब हर पांच साल बाद प्राइस इंडेक्स के हिसाब से बढ़ेगा माननीयों का वेतन, मंत्री के समान हुआ नेता विपक्ष का वेतन

ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि अब सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विधायकों को मासिक कितना वेतन और कितने रुपए भत्तों के रूप में मिलेंगे. विधानसभा के बजट सेशन में 28 मार्च 2025 को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माननीयों के वेतन व भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक रखा था. अमूमन ऐसे विधेयकों को सत्ता पक्ष व विपक्ष ध्वनिमत से पारित करते आए हैं. उस समय भी ऐसा ही हुआ. आगे की पंक्तियों में जानेंगे कि वेतन व भत्तों की ये बढ़ोतरी कितनी हुई है.

शिमला: गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश में सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विधायकों के वेतन-भत्तों से जुड़ी गजट अधिसूचना जारी हो गई है. मार्च 2025 में विधानसभा सत्र के दौरान माननीयों के वेतन व भत्तों में बढ़ोतरी की गई थी. नए विधेयक के अनुसार अब हर पांच साल बाद प्राइस इंडेक्स के हिसाब से माननीयों का वेतन बढ़ेगा. संशोधन विधेयक के अनुसार अब नेता विपक्ष का वेतन कैबिनेट मंत्री के बराबर होगा. वहीं, पूर्व सीएम को टाइप सिक्स का आवास दिया जा सकेगा. पहले वीरभद्र सिंह सरकार के समय वेतन व भत्ते बढ़े थे. अब नए संशोधन विधेयक के अनुसार वर्ष 2030 में प्राइस इंडेक्स के हिसाब से अपने आप वेतन बढ़ जाएगा.

संशोधन विधेयक में सीएम का बेसिक वेतन बढ़ाकर 1.15 लाख रुपए प्रतिमाह किया गया था. कैबिनेट मंत्री का बेसिक वेतन 95 हजार रुपए मासिक हुआ था. पहले ये 80 हजार रुपए मासिक था. हालांकि, हिमाचल में राज्यमंत्री व उप मंत्री नहीं हैं, फिर भी संशोधन विधेयक में उनका जिक्र है. राज्यमंत्री (यदि हो आने वाले समय में) का बेसिक वेतन 93 हजार रुपए मासिक व उप मंत्री यदि आने वाले समय में बने तो उसका वेतन 80 हजार रुपए प्रति मास किया गया. मंत्रियों का सत्कार भत्ता डेढ़ लाख रुपए मासिक किया गया. इसके अलावा यात्रा भत्ता चार लाख रुपए सालाना से बढ़ाकर छह लाख रुपए सालाना किया गया. अकेले सीएम व मंत्रियों के वेतन में बढ़ोतरी से खजाने पर सालाना 2 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा. अब सारे भत्तों को मिलाकर सीएम का वेतन व भत्ते मासिक का आंकड़ा 3.40 लाख रुपए हो गया है. नेता प्रतिपक्ष का वेतन भी कैबिनेट मंत्रियों के समकक्ष किया गया है. कैबिनेट मंत्री का वेतन-भत्ता 3.30 लाख रुपए मासिक हो गया है.

विस स्पीकर और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी (Gazette Notify)

विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का वेतन

विधानसभा अध्यक्ष का बेसिक वेतन बढ़ाकर 80 हजार रुपए से 95 हजार रुपए मासिक किया गया है. इसके अलावा अध्यक्ष हर महीने 95 हजार रुपए की जगह अब डेढ़ लाख रुपए सत्कार भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं. इसी तरह विधानसभा उपाध्यक्ष का बेसिक वेतन 92 हजार रुपए किया गया है. सत्कार भत्ता अध्यक्ष की ही तरह डेढ़ लाख रुपए मासिक होगा. विधायकों के बेसिक वेतन को बढ़ाकर 85 हजार रुपए किया गया है. पहले ये 55 हजार रुपए मासिक था.

नेता प्रतिपक्ष के वेतन में बढ़ोतरी (Gazette Notify)

अब कुल मिलाकर विधायकों का मासिक वेतन 2.95 लाख रुपए के करीब हो जाएगा. सीएम को वेतन व भत्ते के रूप में अब 3.40 लाख रुपए मासिक के करीब मिलेंगे. संशोधन विधेयक में कुछ भत्ते समाप्त भी किए गए हैं. पांच हजार रुपए प्रतिपूरक भत्ता, 15 हजार रुपए टेलीफोन भत्ता व इतने ही रुपए कंप्यूटर भत्ते के समाप्त किए गए हैं. विधायक का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता अब 1.20 लाख रुपए मासिक किया गया है. पहले ये 90 हजार रुपए था. कार्यालय भत्ता अब विधायक को 90 हजार रुपए मासिक मिलेगा. पहले ये 30 हजार रुपए मासिक था.

उल्लेखनीय है कि पूर्व में जयराम सरकार ने भी माननीयों का यात्रा भत्ता ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए सालाना किया था. इसे अब बढ़ाकर छह लाख रुपए सालाना किया गया है.

