ETV Bharat / state

वाराणसी ज्ञानवापी वजूखाना मामला; सील बंद ताले पर लगे कपड़े का क्या होगा? 3 दिसंबर को हो सकता है फैसला

वाराणसी : ज्ञानवापी मामले में वजूखाने में बंद ताले पर सील किए गए कपड़े को बदलने की मांग को लेकर गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. पक्षकारों ने ज्ञानवापी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिका में पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा. इसपर जिला जज ने सुनवाई के लिए तीन दिसंबर की तिथि मुकर्रर कर दी. वहीं एक अन्य मामले में उर्स संबंधी याचिका में हिंदू पक्ष के लोगों को इस प्रकरण में पक्षकार बनाए जाने के विरोध में लोहता के मुख्तार अंसारी की याचिका पर सुनवाई नहीं हुई. अब इसपर 15 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है.

ज्ञानवापी में वजूखाने में ताला बंद करने के बाद इसे सील किया गया था, जो कपड़ा पिछले दिनों फट गया है. इस कपड़े को बदलने की मांग को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दायर की गई थी. इसका विरोध अंजुमन इंतजामिया की तरफ से किया जा रहा है. पिछली तारीख पर मुख्य प्रतिवादी अंजुमन के वकील ने आपत्ति दर्ज कराई थी और मामला सुप्रीम कोर्ट में बताते हुए बिना किसी वजह निचली अदालत की तरफ से इस मामले में कोई आदेश न देने की बात कही थी.

हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया कि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है. मामले में दलील दी गई है की पूजा स्थल उपबंध विधायक 1991 के बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि निचली अदालत कोई भी आदेश तब तक नहीं जारी करेगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है.