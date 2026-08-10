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दिल्ली में अब समय पर मिलेंगी सरकारी सेवाएं, काम में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के वेतन से कटेगा जुर्माना, नया विधेयक पेश

दिल्ली की विधानसभा में नया विधेयक पेश ( ETV Bharat )