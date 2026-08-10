दिल्ली में अब समय पर मिलेंगी सरकारी सेवाएं, काम में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के वेतन से कटेगा जुर्माना, नया विधेयक पेश
इस कानून के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में 'दिल्ली सेवा अधिकार आयोग' के गठन का प्रावधान किया गया है.
Published : August 10, 2026 at 4:45 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को आम जनता के प्रशासनिक अनुभवों को पूरी तरह बदलने वाला एक बेहद अहम कदम उठाया गया है. दिल्ली सरकार ने शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से विधानसभा में 'दिल्ली (नागरिक समयबद्ध एवं सुगम सेवा प्रदायार्थ अधिकार) विधेयक, 2026' (Bill No. 09 of 2026) पेश कर दिया है.
स्वास्थ्य, परिवहन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह द्वारा सदन में यह नया विधेयक पेश किया गया, जो वर्ष 2011 के पुराने अधिनियम की जगह लेगा. इस नए कानून का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली के नागरिकों को विभिन्न विभागों से जुड़ी सरकारी सेवाएं तय समय सीमा के भीतर और बिना किसी परेशानी के मिल सकें.
ई-शासन और डिजिटल तकनीक पर रहेगा पूरा जोर
विधेयक के 'उद्देश्यों और कारणों' का हवाला देते हुए मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने सदन को बताया कि मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में अक्सर प्रक्रिया की देरी, प्रभावी निगरानी तंत्र के अभाव और लालफीताशाही के कारण आम आदमी को छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं. इन तमाम बाधाओं को दूर करने के लिए नए विधेयक में पूरी तरह से ई-शासन को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है.
अब नागरिक घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन दाखिल कर सकेंगे
ऑनलाइन सफलतापूर्वक जमा किया गया आवेदन स्वतः ही संबंधित नामित अधिकारी द्वारा प्राप्त मान लिया जाएगा. इसके साथ ही, हर आवेदक को एक विशिष्ट आवेदन संख्या मिलेगी, जिसके जरिए वह घर बैठे अपने काम की लाइव ट्रैकिंग कर सकेगा. सभी विभागों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपने यहाँ लंबित या प्रोसेस हो रहे आवेदनों की ऑनलाइन स्थिति को नियमित रूप से अपडेट रखें.
लापरवाह अधिकारियों की अब खैर नहीं, होगी सख्त पेनाल्टी
इस नए विधेयक का सबसे कड़ा और प्रभावी पहलू सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है. यदि कोई नामित अधिकारी बिना किसी पर्याप्त और ठोस वजह के तय समय सीमा के भीतर सेवा देने से इनकार करता है या आवेदन को अनुचित तरीके से खारिज कर देता है, तो उस पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा. दैनिक देरी पर जुर्माना: यदि किसी आवेदन का निपटारा निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो चूक के प्रत्येक दिन के हिसाब से 250 रुपये प्रति दिन की दर से जुर्माना वसूला जाएगा, जो अधिकतम 5,000 तक हो सकता है.
अनुचित तरीके से आवेदन खारिज करने पर: यदि किसी अधिकारी ने बिना वाजिब कारण के आवेदन को रद्द किया है, तो उस पर 250 से लेकर 5,000 रुपये तक का एकमुश्त जुर्माना लगाया जाएगा. खास बात यह है कि यह जुर्माना राशि सीधे दोषी अधिकारी के वेतन से संबंधित लेखा अधिकारी द्वारा काटकर सरकारी खजाने में जमा कराई जाएगी. हालांकि, दंड लगाने से पहले संबंधित अधिकारी को अपना पक्ष रखने और सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा.
स्वतः अपील की सुविधा और तीन-स्तरीय निवारण तंत्र
जनता की सुगमता के लिए इस कानून में एक मजबूत अपील तंत्र की रूपरेखा तैयार की गई है. यदि कोई नामित अधिकारी समय सीमा का उल्लंघन करता है, तो नागरिक को अलग से भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होगी; उसकी अपील स्वतः संबंधित विभाग के 'नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकारी'के पास चली जाएगी.
प्राधिकारी द्वारा मामले की सुनवाई के बाद यदि यह पाया जाता है कि सेवा देने में हुई देरी पूरी तरह से अनुचित थी, तो वह अधिकारी को 7 दिनों के भीतर सेवा मुहैया कराने का सख्त निर्देश देगा. यदि कोई आवेदक या अधिकारी प्राधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होता है, तो वह आदेश मिलने के 30 दिनों के भीतर स्वतंत्र 'दिल्ली सेवा अधिकार आयोग' के समक्ष ऑनलाइन अपील दायर कर सकता है.
स्वतंत्र 'दिल्ली सेवा अधिकार आयोग' का होगा गठन
इस कानून के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में 'दिल्ली सेवा अधिकार आयोग' के गठन का प्रावधान किया गया है. इस आयोग में एक अध्यक्ष (जो मुख्य सचिव या केंद्र सरकार के सचिव स्तर के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे) तथा तीन अन्य सदस्य शामिल होंगे. आयोग को किसी सिविल न्यायालय की तर्ज पर समन जारी करने, शपथ पर साक्ष्य लेने, दस्तावेजों की खोजबीन करने और सार्वजनिक रिकॉर्ड तलब करने की व्यापक शक्तियां प्राप्त होंगी. इसके अलावा, आयोग को यह अधिकार भी होगा कि वह दोषी अधिकारी पर सीधे 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सके.
यदि यह विधेयक अपने सभी प्रावधानों के साथ सख्ती से लागू होता है, तो इससे दिल्ली की सरकारी कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी सुधार आएगा और आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के अनगिनत चक्करों से बड़ी राहत मिलेगी. विधानसभा के इस सत्र में इस पर विस्तृत चर्चा के बाद इसके कानून का रूप लेने की पूरी संभावना है.
ये भी पढ़ें: