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वीएमओयू की ऑनलाइन सुविधा: अब घर बैठे मिलेंगे माइग्रेशन, प्रोविजनल और डुप्लीकेट मार्कशीट

भरतपुर: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (वीएमओयू) ने अपने लाखों विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डुप्लीकेट अंकतालिका (मार्कशीट) प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है. अब विद्यार्थियों को इन दस्तावेजों के लिए न तो विश्वविद्यालय के चक्कर लगाने होंगे और न ही शुल्क जमा कराने के लिए बैंक की लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा. विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा कर सकेंगे और सत्यापन के बाद संबंधित प्रमाणपत्र सीधे उनके पंजीकृत पते पर भेज दिए जाएंगे.

वीएमओयू के क्षेत्रीय निदेशक डॉ जेके शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह ऑनलाइन सेवा शुरू की है. पहले राज्य के दूर-दराज क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को माइग्रेशन, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डुप्लीकेट मार्कशीट प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय आना पड़ता था. इससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त लागत आती थी. अब यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जा सकेगी. उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की आईटी टीम ने यह ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की है, जिससे छात्र-छात्राओं को घर बैठे आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए जा सकें. इस सुविधा का उद्देश्य विद्यार्थियों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करना है.

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वीएमओयू के सहायक कुलसचिव एसबी सिंह ने बताया कि इस सुविधा के तहत विद्यार्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.vmou.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. वेबसाइट पर ऑनलाइन सर्विसेज (Online Services) सेक्शन में जाकर संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद नया पेज खुलेगा, जहां एसएसओ आईडी (SSO ID) के माध्यम से लॉगिन कर ई-मित्र के जरिए निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा.