ETV Bharat / state

बीपीएल चयन में हुआ ये बड़ा बदलाव, अब ये परिवार भी होंगे इस सूची में शामिल

हिमाचल में चार-पांच महीने से बीपीएल परिवारों का चयन जारी है. इससे पहले चयन के छह चरण पूरे होने के बाद सातवां चरण है.

5 दिन मनरेगा में काम करने वाले भी बीपीएल में होंगे शामिल
5 दिन मनरेगा में काम करने वाले भी बीपीएल में होंगे शामिल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 10:13 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: मनरेगा में पांच दिन काम करने वाले परिवारों को भी अब बीपीएल में प्राथमिकता दी जाएगी. हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल (Below Poverty Line) परिवारों के चयन को लेकर महत्वपूर्ण संशोधन किया है. नए निर्देशों के अनुसार, अब ऐसे परिवार भी बीपीएल सूची में शामिल किए जा सकेंगे, जिनके सभी वयस्क सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 5 दिन कार्य किया हो.

इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल परिवारों के चयन के लिए प्रदेश सरकार को इसे बारे में प्रस्ताव भेजा है. संशोधन के बाद ग्रामीण विभाग की ओर से बीपीएल से जुड़े नियमों में संशोधन होगा. अब ऐसे परिवार, जिनके सभी वयस्क सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम पांच दिन काम किया है, उन्हें बीपीएल चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा, जिन परिवारों की मुखिया महिला हो और परिवार में 27 से 59 वर्ष के बीच कोई व्यस्क पुरुष सदस्य न हो और जिन परिवारों के मुखिया को 50 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता हो, उन्हें भी बीपीएल सूची में रखा जाएगा. बीपीएल परिवारों का संख्या पूरी करने के लिए नियमों में बदलाव किया जा रहा है.

5 दिन मनरेगा में काम करने वाले भी बीपीएल में होंगे शामिल
5 दिन मनरेगा में काम करने वाले भी बीपीएल में होंगे शामिल (ETV Bharat)

क्या है नया प्रावधान?

सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों में पैरा 1 (क) (iv) को बदलते हुए यह प्रावधान जोड़ा गया है. इसका उद्देश्य अधिक जरूरतमंद परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल करना है. बीपीएल सूची के सातवें चरण (Phase-VII) के लिए नए आवेदन 5 मई 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे. पहले से प्राप्त आवेदन (Phase-I से Phase-VI तक) पर भी विचार किया जाएगा. प्रक्रिया पूरी होने के बाद 17 अप्रैल 2026 तक खंड स्तरीय समिति द्वारा पंचायत-वार बीपीएल सूची (Phase-VII) प्रकाशित की जाएगी.

पुराने चरणों पर असर नहीं

सरकार ने स्पष्ट किया है कि Phase-I से Phase-VI तक की सभी सूचियां और निर्णय यथावत रहेंगे. केवल सातवें चरण के लिए नए संशोधित मानदंड लागू होंगे. सत्यापन, अनुमोदन, अपील और रिकॉर्ड संधारण से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पहले जारी निर्देशों (19 मार्च 2025 और 15 दिसंबर 2025) के अनुसार ही लागू रहेंगी.

ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार, यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. इससे उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो अब तक किसी कारणवश बीपीएल लिस्ट से बाहर रह गए थे. हिमाचल में चार-पांच महीने से बीपीएल परिवारों का चयन जारी है. इससे पहले चयन के छह चरण पूरे होने के बाद सातवां चरण है.

ये भी पढ़ें: पंचायत चुनाव से पहले बड़ा अलर्ट, आज नाम जोड़ने और सुधार का लास्ट चांस

TAGGED:

BPL LIST HIMACHAL REVIEW
HIMACHAL BPL CARD HOLDERS
5 DAYS WORK MGNREGA BPL
HIMACHAL BPL CARD
BPL LIST HIMACHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.