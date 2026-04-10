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बीपीएल चयन में हुआ ये बड़ा बदलाव, अब ये परिवार भी होंगे इस सूची में शामिल

5 दिन मनरेगा में काम करने वाले भी बीपीएल में होंगे शामिल ( ETV Bharat )

शिमला: मनरेगा में पांच दिन काम करने वाले परिवारों को भी अब बीपीएल में प्राथमिकता दी जाएगी. हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल (Below Poverty Line) परिवारों के चयन को लेकर महत्वपूर्ण संशोधन किया है. नए निर्देशों के अनुसार, अब ऐसे परिवार भी बीपीएल सूची में शामिल किए जा सकेंगे, जिनके सभी वयस्क सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 5 दिन कार्य किया हो. इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल परिवारों के चयन के लिए प्रदेश सरकार को इसे बारे में प्रस्ताव भेजा है. संशोधन के बाद ग्रामीण विभाग की ओर से बीपीएल से जुड़े नियमों में संशोधन होगा. अब ऐसे परिवार, जिनके सभी वयस्क सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम पांच दिन काम किया है, उन्हें बीपीएल चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा, जिन परिवारों की मुखिया महिला हो और परिवार में 27 से 59 वर्ष के बीच कोई व्यस्क पुरुष सदस्य न हो और जिन परिवारों के मुखिया को 50 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता हो, उन्हें भी बीपीएल सूची में रखा जाएगा. बीपीएल परिवारों का संख्या पूरी करने के लिए नियमों में बदलाव किया जा रहा है. 5 दिन मनरेगा में काम करने वाले भी बीपीएल में होंगे शामिल (ETV Bharat) क्या है नया प्रावधान?