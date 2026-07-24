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अब WhatsApp पर मिलेगी बिजली और नगरीय सेवाओं की सुविधा, ई-मित्र सेवा में 21 नई सेवाएं शामिल

कुछ इस तरह दिखेगी नई WhatsApp ई मित्र सेवाएं ( ETV Bharat Jaipur )