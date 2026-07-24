अब WhatsApp पर मिलेगी बिजली और नगरीय सेवाओं की सुविधा, ई-मित्र सेवा में 21 नई सेवाएं शामिल
JVVNL की चार सेवाएं और स्वायत्त शासन विभाग की नागरिक सुविधाएं घर बैठे उपलब्ध होंगी. सरकार ने नया वाट्एप नंबर 9461062705 जारी किया है.
Published : July 24, 2026 at 9:00 AM IST
जयपुर : राजस्थान सरकार ने नागरिकों को घर बैठे डिजिटल माध्यम से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में ई-मित्र WhatsApp सेवा का विस्तार किया है. अब इस प्लेटफॉर्म पर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) और स्वायत्त शासन विभाग की 21 नई सेवाएं जोड़ दी गई हैं. इसके बाद नागरिक बिजली संबंधी शिकायत दर्ज कराने, बिजली बिल डाउनलोड करने, शिकायत की स्थिति जानने और के-नंबर खोजने जैसी सुविधाओं के साथ-साथ नगर निकायों की विभिन्न सेवाओं का लाभ भी सीधे WhatsApp के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे.
WhatsApp पर 21 नई सेवाओं का विस्तार : सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के विशिष्ट सचिव एवं आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 जुलाई को आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस के दौरान ई-मित्र WhatsApp सेवा की शुरुआत की थी. पहले चरण में 51 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई गई थीं. अब नागरिकों की जरूरतों को देखते हुए इसमें 21 नई सेवाओं का विस्तार किया गया है, जिससे अधिक से अधिक सरकारी सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकेंगी. उन्होंने बताया कि सेवा शुरू होने के बाद से अब तक 1.40 लाख से अधिक बार नागरिक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ ले चुके हैं. इससे स्पष्ट है कि लोगों का रुझान डिजिटल सेवाओं की ओर लगातार बढ़ रहा है.
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राज्य सरकार ने ई-मित्र WhatsApp सेवा के लिए 9461062705 नंबर जारी किया है. नागरिक इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर WhatsApp पर "Hi", "Hello", "eMitra", "Hi eMitra", "Hello eMitra" या "Hi Team" लिखकर संदेश भेज सकते हैं. इसके बाद उपलब्ध सेवाओं की सूची में से अपनी आवश्यकता के अनुसार विकल्प का चयन कर संबंधित सेवा का लाभ लिया जा सकता है. यह सुविधा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है.
ई-मित्र WhatsApp सेवा में अब बिजली उपभोक्ताओं के लिए चार महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध हैं :
- शिकायत दर्ज करना
- बिजली बिल डाउनलोड करना
- शिकायत की स्थिति जानना
- K-Number (के-नंबर) खोजने की सुविधा
स्वायत्त शासन विभाग की सेवाएं:
- फायर एनओसी
- ट्रेड लाइसेंस
- सीवर कनेक्शन
- यूडी टैक्स
- म्यूटेशन
- साइनेज लाइसेंस
- वन टाइम लीज डीड
- स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस
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जल्द ई-मित्र ऐप और कियोस्क पर भी होंगी उपलब्ध : विभाग के अनुसार, API इंटीग्रेशन के जरिए इन सभी सेवाओं को जल्द ही ई-मित्र मोबाइल ऐप और ई-मित्र कियोस्क पर भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि नागरिकों को सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समान सुविधाएं मिल सकें.
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ई-मित्र WhatsApp सेवा की खास बातें
- 1 जुलाई को हुई थी शुरुआत
- पहले चरण में 51 सेवाएं शुरू
- अब 21 नई सेवाएं जोड़ी गईं
- 1.40 लाख से अधिक उपयोग
- हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध
- WhatsApp नंबर : 9461062705
राजस्थान की डिजिटल गवर्नेंस: राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल सेवाओं का लगातार विस्तार हुआ है. ई-मित्र, SSO ID, जनआधार, ई-मित्र मोबाइल ऐप, राजकाज और ई-ऑफिस जैसी पहलों के जरिए सैकड़ों सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा चुकी हैं. ई-मित्र WhatsApp सेवा इसी श्रृंखला का नया कदम है, जिसका उद्देश्य बिना किसी अलग ऐप के सीधे WhatsApp के माध्यम से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है. गुप्ता ने कहा कि ई-मित्र WhatsApp सेवा का उद्देश्य नागरिकों को 'वन प्लेटफॉर्म, मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज' की सुविधा उपलब्ध कराना है. विभाग चरणबद्ध तरीके से अधिक से अधिक सरकारी सेवाओं को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सरल, सुरक्षित, पारदर्शी और समयबद्ध डिजिटल सेवाएं घर बैठे मिल सकें. यह पहल डिजिटल राजस्थान और सुशासन के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
ई-मित्र WhatsApp सेवा क्या है?
ई-मित्र WhatsApp सेवा राज्य सरकार की नई डिजिटल पहल है, जिसके माध्यम से नागरिक बिना किसी ऐप डाउनलोड किए केवल WhatsApp पर सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं. इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों पर निर्भरता कम करना और सेवाओं को मोबाइल तक पहुंचाना है. पहले चरण में 1 जुलाई को सेवा शुरू होने पर 51 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई गई थीं. इनमें प्रमुख रूप से जनआधार संबंधी सेवाएं, विभिन्न प्रमाण-पत्रों की जानकारी, सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवेदन की स्थिति ट्रैक करना, दस्तावेज डाउनलोड, विभिन्न विभागों की ऑनलाइन सेवाएं शामिल थीं. अब 21 नई सेवाएं जुड़ने के बाद प्लेटफॉर्म और अधिक व्यापक हो गया है.
सरकार की डिजिटल गवर्नेंस की प्रमुख पहलें
- ई-मित्र पोर्टल एवं कियोस्क के माध्यम से सैकड़ों सरकारी सेवाएं
- जनआधार के जरिए एकीकृत नागरिक पहचान और योजनाओं का लाभ
- राजकाज और ई-ऑफिस के माध्यम से सरकारी कार्यों का डिजिटलीकरण
- एसएसओ आईडी (Single Sign-On) से एक ही लॉगिन पर अनेक सरकारी सेवाएं
- ई-मित्र मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और भुगतान
- अब ई-मित्र WhatsApp सेवा के जरिए बिना ऐप डाउनलोड किए सीधे WhatsApp पर सरकारी सुविधाएं मिलेगी