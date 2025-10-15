ETV Bharat / state

रेलवे ने इस स्टेशन से शुरू की देश की पहली डोर-टू-डोर लॉजिस्टिक्स सेवा, व्यापारियों-आम लोगों का ये फायदा होगा

पार्सल बुकिंग में दी बड़ी सहूलियत, रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया आगाज.

now don not go railway station book parcel indian railways employees collect home
व्यापारियों व आम लोगों को रेलवे की सौगात, पार्सल बुकिंग में दी ये बड़ी सहूलियत. (Northern Railway.)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 8:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: अब व्यापारियों या आम ग्राहकों को रेलवे से भेजे जाने वाले पार्सल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी. अब रेलवे स्वयं घर से पार्सल लेकर जाएगा और सुरक्षित तरीके से गंतव्य तक पहुंचाएगा. कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉन्कोर) इस सेवा का संचालन करेगा. इसका शुल्क भी कॉन्कोर ही तय करेगा. रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ मंडल के सोनिक गुड्स शेड पर देश की पहली डोर-टू-डोर लॉजिस्टिक्स सेवा का आगाज किया.


दो वर्षों के लिए योजना मंजूर हुई है: उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) कुलदीप तिवारी ने बताया कि यह देश की पहली डोर-टू-डोर लॉजिस्टिक्स सेवा है. भारतीय रेल की तरफ से लॉजिस्टिक्स सेवाओं के आधुनिकीकरण व ग्राहक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. यह परियोजना दो वर्षों के लिए स्वीकृत की गई है. आवश्यकता के अनुसार अगले दो वर्ष के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि सोनिक गुड्स शेड कैटेगरी वन का है.

ये संभालेगा जिम्मेदारी: यहां पर हर माह करीब 13 रैक से खाद्य अनाज, उर्वरक, सीमेंट व अन्य उत्पाद आते हैं. लगभग 80 कोच लोडिंग के लिए हैं. सीनियर डीसीएम ने बताया कि कॉन्कोर गुड्स शेड सफाई, परिसंपत्तियों के रखरखाव सभी कानूनी और पर्यावरणीय नियमों की जिम्मेदारी संभालेगा. कॉन्कोर ही गोदाम, कंटेनर स्टोरेज आदि का विकास भी करेगा. रेलवे की जमीनों पर बनने वाली परिसंपत्तियां रेलवे की ही होंगी. यहां पर मजदूरों और व्यापारियों के लिए सार्वजनिक उपयोग की सुविधाएं भी होंगी.

now don not go railway station book parcel indian railways employees collect home
रेलवे ने शुरू की डोर टू डोर कलेक्शन सेवा. (Northern Railway)

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि यह परियोजना रेलवे परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग, माल ढुलाई की दक्षता बढ़ाने और ग्राहकों को एकीकृत लॉजिस्टिक्स समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है. भारतीय रेल की कनेक्टिविटी को डोर-टू-डोर लॉजिस्टिक्स सेवा मजबूत करेगी.

ये भी पढ़ेंः यूपी में तैयार होगी डिजिटल कृषि नीति; फसल, मौसम और बाजार की मिलेगी रियल टाइम जानकारी: सीएम योगी

ये भी पढ़ेंः योगी सरकार का उपहार; दीपावली और छठ पर घर जाने में नहीं होगी दिक्कत, दिल्ली से पूर्वांचल तक चलेगी अतिरिक्त बसें

TAGGED:

RAILWAY NEWS
RAILWAYS PARCEL BOOKING
रेलवे पार्सल बुकिंग
INDIAN RAILWAYS
INDIAN RAILWAYS PARCEL BOOKING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.