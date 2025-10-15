ETV Bharat / state

रेलवे ने इस स्टेशन से शुरू की देश की पहली डोर-टू-डोर लॉजिस्टिक्स सेवा, व्यापारियों-आम लोगों का ये फायदा होगा

लखनऊ: अब व्यापारियों या आम ग्राहकों को रेलवे से भेजे जाने वाले पार्सल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी. अब रेलवे स्वयं घर से पार्सल लेकर जाएगा और सुरक्षित तरीके से गंतव्य तक पहुंचाएगा. कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉन्कोर) इस सेवा का संचालन करेगा. इसका शुल्क भी कॉन्कोर ही तय करेगा. रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ मंडल के सोनिक गुड्स शेड पर देश की पहली डोर-टू-डोर लॉजिस्टिक्स सेवा का आगाज किया.





दो वर्षों के लिए योजना मंजूर हुई है: उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) कुलदीप तिवारी ने बताया कि यह देश की पहली डोर-टू-डोर लॉजिस्टिक्स सेवा है. भारतीय रेल की तरफ से लॉजिस्टिक्स सेवाओं के आधुनिकीकरण व ग्राहक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. यह परियोजना दो वर्षों के लिए स्वीकृत की गई है. आवश्यकता के अनुसार अगले दो वर्ष के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि सोनिक गुड्स शेड कैटेगरी वन का है.

ये संभालेगा जिम्मेदारी: यहां पर हर माह करीब 13 रैक से खाद्य अनाज, उर्वरक, सीमेंट व अन्य उत्पाद आते हैं. लगभग 80 कोच लोडिंग के लिए हैं. सीनियर डीसीएम ने बताया कि कॉन्कोर गुड्स शेड सफाई, परिसंपत्तियों के रखरखाव सभी कानूनी और पर्यावरणीय नियमों की जिम्मेदारी संभालेगा. कॉन्कोर ही गोदाम, कंटेनर स्टोरेज आदि का विकास भी करेगा. रेलवे की जमीनों पर बनने वाली परिसंपत्तियां रेलवे की ही होंगी. यहां पर मजदूरों और व्यापारियों के लिए सार्वजनिक उपयोग की सुविधाएं भी होंगी.