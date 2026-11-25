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वाराणसी 84 घाटस ऑडियोबुक-ऑडियो टूर की हुई शुरुआत, जीपीएस आधारित ऑडियो टूर, 15 भाषाओं में सुनाई देगी काशी के 84 घाटों की कहानी

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वाराणसी: धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की नगरी काशी के ऐतिहासिक 84 घाटों की कहानी अब देश-दुनिया के पर्यटक अपनी पसंदीदा भाषा में सुन सकेंगे.

देव दीपावली पर्व पर नमो घाट पर दीप प्रज्वलन के दौरान पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने वाराणसी 84 घाट्स ऑडियोबुक-ऑडियो टूर" की शुरुआत की.

वाराणसी के 84 घाटों की कहानी अब जानें 15 भाषाओं में. (ETV Bharat) जीपीएस आधारित इस डिजिटल सुविधा के माध्यम से पर्यटक बिना किसी गाइड के अपनी सुविधानुसार घाटों का भ्रमण करते हुए उनके इतिहास, धार्मिक मान्यताओं, सांस्कृतिक विरासत और पौराणिक महत्व की जानकारी हासिल कर सकेंगे. वाराणसी के 84 घाटों की कहानी अब जानें 15 भाषाओं में. (ETV Bharat) इस सुविधा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पर्यटकों को घाटों की जानकारी हिंदी और अंग्रेजी सहित कुल 15 भाषाओं में उपलब्ध होगी. इसमें मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, ओड़िया, मलयालम, उर्दू, चीनी, जर्मन, स्पेनिश, जापानी और कोरियाई भाषाएं भी शामिल हैं. वाराणसी के 84 घाटों की कहानी अब जानें 15 भाषाओं में. (ETV Bharat) इससे देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए काशी की सांस्कृतिक विरासत को समझना और भी आसान होगा. ऑडियो टूर में काशी के सभी 84 घाटों के लिए अलग-अलग ऑडियो अध्याय तैयार किए गए हैं. इनमें प्रत्येक घाट का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक महत्व विस्तार से बताया गया है. वाराणसी के 84 घाटों की कहानी अब जानें 15 भाषाओं में. (ETV Bharat) पर्यटक पैदल घाटों का भ्रमण करते हुए अथवा नाव से गंगा की सैर के दौरान इन कहानियों को सुन सकते हैं. जीपीएस आधारित इस सिस्टम में जैसे ही पर्यटक किसी घाट पर पहुंचेंगे. मोबाइल एप उनकी लोकेशन पहचानकर संबंधित घाट का ऑडियो अपने आप चलाना शुरू कर देगा. वाराणसी के 84 घाटों की कहानी अब जानें 15 भाषाओं में. (ETV Bharat) निर्धारित स्थान से दूर जाने पर ऑडियो रुक सकता है और वापस लौटने पर फिर शुरू हो सकता है. इसके अलावा पर्यटक एप पर अपनी पसंद का कोई भी घाट चुनकर उसकी जानकारी भी सुन सकते हैं. वाराणसी के 84 घाटों की कहानी अब जानें 15 भाषाओं में. (ETV Bharat) पर्यटकों की सुविधा के लिए ऑडियो के साथ लिखित विवरण, तस्वीरें और इंटरैक्टिव मैप भी उपलब्ध कराए गए हैं. इसमें ऑडियो को अपनी सुविधानुसार रोकने, दोबारा शुरू करने और अगले घाट की जानकारी पर जाने का विकल्प दिया गया है. वाराणसी के 84 घाटों की कहानी अब जानें 15 भाषाओं में. (ETV Bharat) एप भ्रमण किए जा चुके घाटों का रिकॉर्ड भी रखता है. ऐसे में यदि कोई पर्यटक बीच में अपनी यात्रा रोक देता है तो अगली बार वहीं से ऑडियो टूर दोबारा शुरू कर सकता है, जहां उसने पिछली बार छोड़ा था.