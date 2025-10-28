ETV Bharat / state

अब CSJMU के छात्रों को भी मिलेगी अच्छे पैकेज वाली नौकरी; AI मॉडल पर होगी ट्रेनिंग, विवि प्रशासन ने किए ये बदलाव

कानपुर : अब आईआईटी की तर्ज पर सीएसजेएमयू के छात्रों को भी अच्छे पैकेज वाली नौकरियां मिलेंगी. एआई मॉडल पर उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाएगा. इसके लिए विवि प्रशासन ने कैंपस प्लेसमेंट में कई अहम बदलाव किए गए हैं. अब उन नामचीन कंपनियों में ही छात्रों के साक्षात्कार कराए जाएंगे, जिनका सैलरी पैकेज ठीक होगा.

जिस तरह अभी तक आईआईटी कानपुर में छात्रों की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें अच्छे सैलरी पैकेज पर कैंपस प्लेसमेंट के जरिए नौकरी मिलती थी, उसी तरह की सुविधाएं अब छत्रपति शाहू जी महाराज विवि (सीएसजेएमयू) में छात्रों को भी मिलेंगी. पहली बार ऐसा होगा जब विवि कैंपस में नामचीन कंपनियों के सेंटर आफ एक्सीलेंस तैयार कराए जाएंगे. यहीं पर छात्रों को कंपनी की मांग के मुताबिक प्रशिक्षित भी किया जाएगा.

मेगा प्लेसमेंट ड्राइव भी संचालित होंगे : इस पूरे मामले को लेकर विवि के प्लेसमेंट सेल के निदेशक डॉ. प्रवीण भाई पटेल ने बताया अभी तक देखने में आ रहा था कि छात्रों को बहुत अच्छे पैकेज पर नौकरियां नहीं मिल रहीं थीं. इसके पीछे जो कारण थे, उन पर जांच की गई. विवि की ओर से हाल ही में मेंजा, नौकरी कैंपस जैसी कंपनियों से करार किए गए हैं. मेंजा के प्रतिनिधि छात्रों को सॉफ्ट स्किल्स, एप्टीट्यूड समेत अन्य विधाओं में माहिर बनाएंगे. इसके लिए कंपनी की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित मॉडल्स पर छात्रों को ट्रेंड किया जा रहा है.

छात्रों की पूरी जानकारी नौकरी डॉट कॉम पर रहेगी. इससे छात्रों को उनकी योग्यता के मुताबिक ऑफर मिल सकेंगे.