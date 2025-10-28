अब CSJMU के छात्रों को भी मिलेगी अच्छे पैकेज वाली नौकरी; AI मॉडल पर होगी ट्रेनिंग, विवि प्रशासन ने किए ये बदलाव
मेंजा जैसी कंपनियों से विवि का करार, 31 अक्टूबर को मेगा प्लेसमेंट ड्राइव, 500 ने कराया पंजीकरण.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 3:54 PM IST
कानपुर : अब आईआईटी की तर्ज पर सीएसजेएमयू के छात्रों को भी अच्छे पैकेज वाली नौकरियां मिलेंगी. एआई मॉडल पर उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाएगा. इसके लिए विवि प्रशासन ने कैंपस प्लेसमेंट में कई अहम बदलाव किए गए हैं. अब उन नामचीन कंपनियों में ही छात्रों के साक्षात्कार कराए जाएंगे, जिनका सैलरी पैकेज ठीक होगा.
जिस तरह अभी तक आईआईटी कानपुर में छात्रों की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें अच्छे सैलरी पैकेज पर कैंपस प्लेसमेंट के जरिए नौकरी मिलती थी, उसी तरह की सुविधाएं अब छत्रपति शाहू जी महाराज विवि (सीएसजेएमयू) में छात्रों को भी मिलेंगी. पहली बार ऐसा होगा जब विवि कैंपस में नामचीन कंपनियों के सेंटर आफ एक्सीलेंस तैयार कराए जाएंगे. यहीं पर छात्रों को कंपनी की मांग के मुताबिक प्रशिक्षित भी किया जाएगा.
मेगा प्लेसमेंट ड्राइव भी संचालित होंगे : इस पूरे मामले को लेकर विवि के प्लेसमेंट सेल के निदेशक डॉ. प्रवीण भाई पटेल ने बताया अभी तक देखने में आ रहा था कि छात्रों को बहुत अच्छे पैकेज पर नौकरियां नहीं मिल रहीं थीं. इसके पीछे जो कारण थे, उन पर जांच की गई. विवि की ओर से हाल ही में मेंजा, नौकरी कैंपस जैसी कंपनियों से करार किए गए हैं. मेंजा के प्रतिनिधि छात्रों को सॉफ्ट स्किल्स, एप्टीट्यूड समेत अन्य विधाओं में माहिर बनाएंगे. इसके लिए कंपनी की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित मॉडल्स पर छात्रों को ट्रेंड किया जा रहा है.
छात्रों की पूरी जानकारी नौकरी डॉट कॉम पर रहेगी. इससे छात्रों को उनकी योग्यता के मुताबिक ऑफर मिल सकेंगे.
एक लाख से ऊपर प्रति माह सैलरी दिलाने की योजना : डॉ. प्रवीण भाई पटेल ने बताया कि हमारी योजना है छात्रों को हम एक लाख रुपये प्रतिमाह की नौकरी दिलाएं, जिससे भविष्य में उन्हें और अच्छी सैलरी मिल सके. इसके लिए विवि में अब हर तीन माह में मेगा प्लेसमेंट ड्राइव भी कराए जाएंगे. आगामी 31 अक्टूबर को मेगा प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन है. इसमें अभी तक 500 छात्रों ने अपना पंजीकरण भी करा लिया है.
यह भी पढ़ें : 'क्लास से क्यों रहते गोल?', CSJMU गैरहाजिर छात्रों की कराएगा विशेष स्क्रीनिंग, ये काम भी होगा
यह भी पढ़ें : CSJMU के छात्र वियतनाम जाएंगे पढ़ने, छात्रों को मिलेगा नया अनुभव, कुलपति बोले- रिसर्च पर होगा फोकस