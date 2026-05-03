ETV Bharat / state

अब सीधी होगी टेढ़ी रीढ़, AIIMS की एडवांस सर्जरी से मरीजों को मिलेगी नई जिंदगी

एम्स में विकसित यह तकनीक पोस्टेरियर वर्टिब्रल कॉलम रिसेक्शन (PVCR) का एक उन्नत रूप है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिल चुकी है. इस जटिल सर्जरी में डॉक्टर रीढ़ की हड्डी के गंभीर रूप से विकृत हिस्से को बेहद नियंत्रित तरीके से अलग करते हैं और फिर उसे सही पोजीशन में दोबारा जोड़कर पूरी संरचना को स्थिर करते हैं. इस प्रक्रिया से न सिर्फ रीढ़ सीधी होती है, बल्कि मरीज को संतुलन और बेहतर जीवन गुणवत्ता भी मिलती है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के एम्स से एक बड़ी मेडिकल सफलता सामने आई है, जहां गंभीर रीढ़ की विकृतियों से जूझ रहे मरीजों को अब नई जिंदगी मिल रही है. एम्स के प्रोफेसर भवुक गर्ग और उनकी टीम द्वारा विकसित एक एडवांस सर्जिकल तकनीक ने उन मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण पैदा की है, जिनके लिए पहले इलाज बेहद जोखिम भरा माना जाता था.

डॉक्टरों के मुताबिक गंभीर स्पाइन डिफॉर्मिटी वाले मरीज अक्सर झुकी हुई रीढ़, सांस लेने में परेशानी, लगातार दर्द और सामान्य जीवन जीने में असमर्थता जैसी समस्याओं का सामना करते हैं. पहले इस तरह की सर्जरी में न्यूरोलॉजिकल और जानलेवा जटिलताओं का खतरा काफी ज्यादा होता था, लेकिन अब बेहतर तकनीक, सटीक प्लानिंग और अनुभव के चलते ऑपरेशन के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है.

इस तकनीक की मदद से कई मरीज, जो पहले चलने-फिरने या बैठने तक में असहज थे, अब सामान्य जिंदगी की ओर लौट रहे हैं. परिवारों के लिए यह बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं है. विशेषज्ञों का मानना है कि एम्स की यह उपलब्धि भारत को एडवांस स्पाइन सर्जरी के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिला रही है और भविष्य में लाखों मरीजों के लिए उम्मीद का नया दरवाजा खोल सकती है.

"पहले इस तरह की सर्जरी को काफी जोखिम भरा माना जाता था, खासकर न्यूरोलॉजिकल जटिलताओं के कारण… लेकिन अब बेहतर तकनीक और अनुभव के साथ मरीजों के परिणाम काफी बेहतर हुए हैं. हमारा प्रयास यही है कि मरीज सुरक्षित तरीके से सामान्य जीवन में लौट सकें."-डॉ. भवुक गर्ग, प्रोफेसर, अस्थि रोग विभाग, एम्स, नई दिल्ली-

ये भी पढ़ें: