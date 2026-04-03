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सरिस्का टाइगर रिजर्व: 15 महीने बाद भी नहीं चल पाईं इलेक्ट्रिक बसें, अब सीएनजी बसों का प्लान

सरिस्का में अब इलेक्ट्रिक वाहन चलाने में किसी फर्म द्वारा रुचि नहीं​ दिखाने पर सीएनजी बसें चलाने पर विचार किया जा रहा है.

Sariska Tiger Reserve Alwar
सरिस्का टाइगर रिजर्व (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 3, 2026 at 3:06 PM IST

4 Min Read
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अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व को प्रदूषण मुक्त करने और यहां विचरण करने वाले वन्यजीवों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए वन विभाग अब सरिस्का में सीएनजी बसों के संचालन का प्लान तैयार कर रहा है. सीएनजी बसों को चलाने का बड़ा कारण यह है कि 15 महीनों के इंतजार के बाद भी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए कोई भी फर्म टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं हुई. आरएसआरटीसी (राजस्थान परिवहन निगम) सरिस्का में ईवी बसों के संचालन के लिए अब तक चार बार टेंडर आमंत्रित कर चुकी है, लेकिन किसी भी फर्म ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई. इस बेरुखी के चलते अब सरिस्का प्रशासन सुप्रीम कोर्ट से यहां सीएनजी बसों के संचालन की अनुमति मांगने की तैयारी कर रहा है. यदि सुप्रीम कोर्ट से यह अनुमति मिलती है, तो सरिस्का प्रशासन की बड़ी समस्या का निराकरण हो सकेगा.

सरिस्का के सीसीएफ एवं फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए सरिस्का प्रशासन की ओर से पांडुपोल मंदिर तक इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का प्लान तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. वहां से इस प्रस्ताव को अनुमति मिलने के बाद राज्य सरकार ने आरएसआरटीसी को सरिस्का में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का जिम्मा सौंपा. उन्होंने बताया कि दिसंबर 2024 में सरिस्का में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का ट्रायल किया गया, जो सफल रहा. इसके बाद आरएसआरटीसी की ओर से सरिस्का में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए चार बार टेंडर आमंत्रित किए गए, लेकिन किसी भी फर्म ने रुचि नहीं दिखाई. इस कारण सरिस्का प्रशासन को इस योजना पर पुनर्विचार के लिए मजबूर होना पड़ा. वन विभाग अब सरिस्का में सीएनजी बसों के संचालन पर विचार कर रहा है; इसके लिए जल्द ही प्लान तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करेगा. उन्होंने बताया कि यदि सुप्रीम कोर्ट से सरिस्का में इलेक्ट्रिक बसों के बजाय सीएनजी बसों के संचालन के प्रस्ताव को अनुमति मिलती है, तो यहाँ प्रदूषण की समस्या के निराकरण की राह आसान हो सकेगी.

सीसीएफ एवं फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार (ETV Bharat Alwarq)

पढ़ें:: सरिस्का के सीटीएच निर्धारण मामले में कई संगठनों के पदाधिकारियों की एंट्री, गलत तथ्य प्रस्तुत करने का लगाया आरोप

30 ईवी बसों का संचालन होना था: सरिस्का टाइगर रिजर्व में सदर व टहला गेट से पांडुपोल मंदिर तक 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाना था. इसके लिए तमिलनाडु की एक फर्म ने सरिस्का में इलेक्ट्रिक बस चलाने का ट्रायल किया, जो पूरी तरह सफल रहा. इसके बाद वन विभाग, राज्य सरकार एवं आरएसआरटीसी की ओर से सरिस्का में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए काफी प्रयास किए गए. लेकिन करीब 15 महीने के इंतजार के बाद भी सरिस्का में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए कोई फर्म आगे नहीं आई.

निजी वाहनों से पर्यावरण को खतरा: सरिस्का टाइगर रिजर्व में अभी 52 बाघ, 300 से ज्यादा तेंदुए (पैंथर) सहित हजारों की संख्या में सांभर, चीतल, हिरण, बारहसिंगा, जंगली सूअर, नीलगाय, बंदर, लंगूर आदि वन्यजीव विचरण करते हैं. वहीं सरिस्का के जंगल में ढोक, पलाश, खजूर सहित सैकड़ों प्रजातियों की वनस्पति मौजूद है. इसके साथ ही जमीन पर रेंगने वाले सांप व अन्य जीव भी मौजूद हैं. सरिस्का में पांडुपोल मंदिर तक निजी वाहनों की रेलमपेल रहने से जंगल का पर्यावरण संतुलन गड़बड़ाने का खतरा बढ़ गया है. वहीं वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण का असर वन्यजीवों के स्वास्थ्य पर दिखने लगा है. इन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए सरिस्का के जंगल में पेट्रोल व डीजल से चलने वाले निजी वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की आवश्यकता है. सरिस्का के जंगल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अब सीएनजी बसों के संचालन पर विचार किया जा रहा है.

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