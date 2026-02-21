ETV Bharat / state

सरकारी स्कूलों में अब बर्थडे, शादी की सालगिरह पर बच्चों को दीजिए पार्टी, परोपकार संग मनाइए जश्न

सरकारी स्कूलों में अब आम नागरिक करा सकेंगे तिथि भोजन, यूपी शासन ने जारी की गाइडलाइन ( Photo Credit; ETV Bharat )

महराजगंज: परिषदीय विद्यालयों में मिड डे मील अब सिर्फ सरकारी योजना नहीं, लोगों की खुशियों से भी जुड़ने जा रहा है. जन्मदिन, शादी की सालगिरह, पुण्यतिथि या किसी भी खास मौके पर अब आम नागरिक नजदीकी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूल के बच्चों को अपनी पसंद का विशेष भोजन खिलाकर दिन को यादगार बना सकेंगे. मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने पीएम पोषण (मिड‑डे मील) योजना के तहत संचालित तिथि भोजन सम्मान कार्यक्रम की विस्तृत गाइड लाइन जारी कर दी है. जिससे समुदाय की भागीदारी से बच्चों की थाली और पोषण दोनों बढ़ाए जा सकें. तिथि भोजन के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी शुभ अवसर पर विद्यालय में बच्चों को भोजन कराना चाहता है, तो उसे कम से कम 1 दिन पहले संबंधित स्कूल प्रशासन को सूचना देनी होगी. इससे स्कूल को समय रहते मेन्यू तैयार करने, सामग्री की व्यवस्था और पोषण मानक का पालन करने का मौका मिलेगा. भोजन स्कूल परिसर में ही तैयार या परोसा जाएगा. उसमें पीएम पोषण योजना के तय पोषण मानक और मेन्यू का पालन अनिवार्य होगा. Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat) क्वालिटी-सफाई का रखना होगा खास ध्यान: योजना के मुताबिक भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता व पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. भोजन ताजा, पौष्टिक, स्वस्थ और बच्चों के खाने की आदतों के अनुरूप होना चाहिए. इसमें अनाज, दाल, सब्जी व मौसमी फल जैसे तत्व शामिल किए जाएंगे. किसी भी प्रकार से जाति, धर्म, लिंग या अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा. सभी बच्चों को एक ही मानक पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा.