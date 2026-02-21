ETV Bharat / state

सरकारी स्कूलों में अब बर्थडे, शादी की सालगिरह पर बच्चों को दीजिए पार्टी, परोपकार संग मनाइए जश्न

आम नागरिक बच्चों को उनकी पसंद का भोजन खिला सकेंगे, मिड डे मील योजना के तहत दी गई सुविधा.

Photo Credit; ETV Bharat
सरकारी स्कूलों में अब आम नागरिक करा सकेंगे तिथि भोजन, यूपी शासन ने जारी की गाइडलाइन (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 12:52 PM IST

3 Min Read
महराजगंज: परिषदीय विद्यालयों में मिड डे मील अब सिर्फ सरकारी योजना नहीं, लोगों की खुशियों से भी जुड़ने जा रहा है. जन्मदिन, शादी की सालगिरह, पुण्यतिथि या किसी भी खास मौके पर अब आम नागरिक नजदीकी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूल के बच्चों को अपनी पसंद का विशेष भोजन खिलाकर दिन को यादगार बना सकेंगे. मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने पीएम पोषण (मिड‑डे मील) योजना के तहत संचालित तिथि भोजन सम्मान कार्यक्रम की विस्तृत गाइड लाइन जारी कर दी है. जिससे समुदाय की भागीदारी से बच्चों की थाली और पोषण दोनों बढ़ाए जा सकें.

तिथि भोजन के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी शुभ अवसर पर विद्यालय में बच्चों को भोजन कराना चाहता है, तो उसे कम से कम 1 दिन पहले संबंधित स्कूल प्रशासन को सूचना देनी होगी. इससे स्कूल को समय रहते मेन्यू तैयार करने, सामग्री की व्यवस्था और पोषण मानक का पालन करने का मौका मिलेगा. भोजन स्कूल परिसर में ही तैयार या परोसा जाएगा. उसमें पीएम पोषण योजना के तय पोषण मानक और मेन्यू का पालन अनिवार्य होगा.

Photo Credit; ETV Bharat
Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

क्वालिटी-सफाई का रखना होगा खास ध्यान: योजना के मुताबिक भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता व पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. भोजन ताजा, पौष्टिक, स्वस्थ और बच्चों के खाने की आदतों के अनुरूप होना चाहिए. इसमें अनाज, दाल, सब्जी व मौसमी फल जैसे तत्व शामिल किए जाएंगे. किसी भी प्रकार से जाति, धर्म, लिंग या अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा. सभी बच्चों को एक ही मानक पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा.

कुछ नियम शर्तों का भी होगा कड़ाई से पालन: तिथि भोजन के दौरान किसी भी प्रकार की राजनीतिक या धार्मिक गतिविधि, प्रचार–प्रसार या नारेबाजी की अनुमति नहीं होगी. कार्यक्रम को बिल्कुल गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक रखा जाएगा, ताकि यह सिर्फ बच्चों के हित और समाजसेवा से जुड़ा रहे. साथ ही भोजन के नाम पर किसी भी प्रकार का धन संग्रह, दान या चंदा भी प्रतिबंधित रहेगा, ताकि यह पूरी तरह स्वैच्छिक और निस्वार्थ रहे.

SMC को पहले देनी होगी सूचना: विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) को तिथि भोजन की पूर्व सूचना देनी होगी. कार्यक्रम की ब्रीफ समरी रिकॉर्ड में दर्ज करना अनिवार्य किया गया है. इस रजिस्टर में दाता का नाम-पता, तिथि, भोजन का प्रकार–मात्रा, अनुमानित लागत जैसी जानकारी दर्ज होगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे. शासन ने चेतावनी दी है कि यदि किसी स्तर पर गुणवत्ता, स्वच्छता, पोषण मानक या निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

बीएसए रिद्धी पांडेय ने इस पहल को बच्चों और समाज के बीच भावनात्मक जुड़ाव का नया जरिया बताया कहा, तिथि भोजन योजना से न केवल बच्चों को अतिरिक्त पौष्टिक भोजन मिलेगा, बल्कि समुदाय की ओर से उन्हें अपनापन और स्नेह का एहसास भी होगा. उनका कहना है कि लोग अपने खास मौकों को समाज सेवा से जोड़ें और स्कूलों के साथ लोक भागीदारी की नई परंपरा बने.

BSA ने बताया कि सभी स्कूलों में गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाएगा ताकि गुणवत्ता, स्वच्छता-पारदर्शिता पर कोई समझौता न हो. योजना से बच्चों के पोषण और समाज की जिम्मेदारी को एक साथ जोड़ने का प्रयास है. इस योजना के तहत अब लोग बिना बड़ी औपचारिकता के सीधे स्कूल से जुड़ सकेंगे. इस पहल से बच्चे भी समाज की ओर से मिलने वाले स्नेह और अपनापन को महसूस करेंगे.

